Eneko Bóveda se queda en el Depor por la "confianza" tras "mala temporada"

A Coruña, 16 jul (EFE).- Eneko Bóveda, lateral derecho del RC Deportivo, ha asegurado este lunes que ha tomado la decisión de seguir en el conjunto coruñés en Segunda división por la "confianza" que le brindó el club después de una "muy mala temporada" para él a nivel personal y colectivo.

El jugador vasco tenía la posibilidad de desvincularse del conjunto coruñés tras el descenso a la categoría de plata, pero optó por quedarse en la plantilla tras una conversación con Carmelo del Pozo, nuevo director deportivo del club.

"Cuando acabó la temporada pasada vino Carmelo, tuvimos más de una conversación y los dos hablamos más o menos el mismo idioma en fútbol. Ha sido fácil llegar a un acuerdo, tener claro que la opción que quería y que ellos querían, que era seguir aquí. Ser una pieza importante", declaró en rueda de prensa.

Advirtió de que "cuando tomas una decisión tienes que poner en valor muchas cosas, la primera la disposición, el convencimiento del club".

"La confianza que me mostraron es algo muy importante porque venía de una temporada muy mala para mí, seguramente la peor que he tenido por minutos jugados, la lesión, resultados y rendimiento y le di especial importancia a eso", comentó.

Entendió, además, que "puede ser un momento" en el que se está "dando un paso atrás" y "a corto plazo" dar otro "adelante".

"Evidentemente, la temporada pasada fue dura, todos los que la vivimos, cada semana fue sufrimiento, sufrir, sufrir; pero, una vez que estamos aquí todos, los que apuestan por seguir lo hacen con el mayor de los optimismos y con ganas de que sea una temporada diferente y logremos objetivos", apuntó.

En su caso, consideró, junto a su familia, que seguir en el Deportivo era "una buena opción para todos", si bien no quiso revelar datos de su contrato con el club, ni siquiera de la duración.

"Mi contrato me permitía irme libre en cualquier momento. Hasta el último día podía dejar el club y si me marchaba no iba a dejar ni un euro, así que era una situación bastante peligrosa para el club. Por eso las conversaciones han ido más rápidas y con más urgencias", razonó.

Entre los cambios que ha percibido en el club respecto a la temporada pasada, dijo que "a la hora de sacar o fichar jugadores" se ha ido "en una línea diferente".

Respecto a su posición en el terreno de juego, apuntó que incluso él tiene dudas entre el centro de la defensa y el lateral derecho porque se encuentra "muy a gusto" en ambas.

Bóveda dijo que el Deportivo, como el resto de recién descendidos, tiene "cierta ventaja" el año después de perder la categoría por el "músculo económico para confeccionar la plantilla".

"A partir de ahí, cualquiera que haya seguido Segunda división sabe que en los últimos años, salvo excepciones, es muy igualada y se equivocaría el que piense que en enero vamos a estar ascendidos", sentenció.