May dice que su plan de "brexit" ofrece un modelo aduanero pro-empresa

Londres, 16 jul (EFECOM).- La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, defendió hoy su plan de "brexit", criticado por los conservadores más euroescépticos, al afirmar que plantea "un modelo aduanero que favorece a la empresa".

Durante un acto en Farnborough (sureste inglés), May dijo que, si no se implanta un sistema que permita un comercio fluido, este país no podrá convertirse en "la nación comerciante global" que quiere ser después del "brexit" o salida británica de la Unión Europea (UE), prevista para el 29 de marzo de 2019.

La líder conservadora se esfuerza estos días por defender el plan consensuado con sus ministros el pasado 6 de julio en su residencia oficial campestre de Chequers, que ha sido muy criticado por los "tories" que desean un "brexit" duro o salida total de la UE.