May dice que su plan de "brexit" da modelo un aduanero favorable a la empresa

Londres, 16 jul (EFE).- La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, defendió hoy su plan de "brexit", criticado por los conservadores más euroescépticos, al afirmar que plantea "un modelo aduanero que favorece a la empresa".

Durante un acto en Farnborough (sureste inglés), May dijo que, si no se implanta un sistema que permita un comercio fluido, el Reino Unido no podrá convertirse en "la nación comerciante global" que quiere ser después del "brexit", previsto para el 29 de marzo de 2019.

La primera ministra británica se esfuerza estos días por defender el plan consensuado con sus ministros el pasado 6 de julio en su residencia oficial campestre de Chequers, que ha sido muy criticado por los "tories" que desean un "brexit" duro o salida total de la UE.

Dos ministros y otros siete cargos de menos rango del Partido Conservador dimitieron a causa de esta propuesta, que plantea la creación de un mercado común de bienes británico-comunitario con cierta armonización regulatoria y aduanera.

May volvió a defender el Libro Blanco remitido a Bruselas antes de que hoy, a las 21.00 GMT, la Cámara de los Comunes vote el proyecto de ley de Impuestos (para el comercio transfronterizo), más conocido como proyecto de ley de Aduanas, que sienta el marco legal para después del "brexit".

Cuatro diputados conservadores del ala dura han introducido enmiendas a este texto, destinadas a limitar el margen de actuación del Ejecutivo, y que, según la prensa británica, el Gobierno podría aceptar a fin de garantizar la aprobación del proyecto.

Estas cuatro enmiendas disponen que, tras el "brexit", el Reino Unido no pueda recaudar aranceles correspondientes a los Veintisiete a no ser que haya un sistema recíproco en la Europa continental.

Asimismo, se descarte una frontera en el mar de Irlanda (lo que aseguraría que Irlanda del Norte quede dentro del régimen británico); que este país quede fuera del sistema comunitario relativo al impuesto sobre el valor añadido (IVA); y que se requiera nueva legislación si el Gobierno quiere crear una unión aduanera con la UE.

Hay también enmiendas de la oposición laborista que proponen un relación aduanera aún más estrecha con la Unión Europea, pero es improbable que prosperen por carecer de suficientes apoyos.

May ha afrontado hoy nuevas presiones a su estrategia negociadora, después de que la ex ministra de Educación conservadora Justine Greening, proeuropea, pidiera celebrar un segundo referéndum sobre el "brexit", lo que el Gobierno ha descartado "en cualquier circunstancia".

Tras la votación de hoy, el Gobierno deberá salvar mañana otro obstáculo al tramitar el proyecto de ley de Comercio, que establece el marco para negociar futuros tratados cuando el Reino Unido ya no forme parte del bloque comunitario.