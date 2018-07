ERC se desmarca de "espacio de centroderecha" que busca recomponer Puigdemont

Barcelona, 16 jul (EFE).- ERC ha felicitado hoy al expresident Carles Puigdemont por el nuevo proyecto político que impulsa, destinado, según ha dicho la portavoz republicana Marta Vilalta, "a recomponer el espacio de centro-derecha", y ha descartado que Esquerra pueda integrarse dentro del mismo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, la portavoz del partido, Marta Vilalta, ha deseado "buena suerte" al proyecto político auspiciado por Puigdemont, que se presentará esta tarde en un acto en el Ateneu Barcelonès y que también impulsan el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Jordi Sànchez.

Vilalta ha recordado que ERC "es un partido republicano, independentista y de izquierdas", es decir, no es de centroderecha, y sobre el nombre elegido por la nueva formación, Crida Nacional per la República, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha asegurado en Twitter que su partido no es nacionalista.

Tardà, en concreto, ha afirmado que "ERC es un partido político republicano y de izquierdas, e independentista hasta la proclamación de las distintas repúblicas en los países catalanes. No es un partido nacionalista. Que cada uno elija lo que más le convenga, convencidos, no obstante, que tenemos mucho que compartir con otros republicanos".

Según Marta Vilalta, Cataluña "necesita de un centroderecha fuerte y potente, y cada uno tiene que crecer en su espacio para que todos seamos más fuertes y podamos ganar la república".

"Si el objetivo de este nuevo proyecto es recomponer el espacio de centroderecha que antes ocupaba la antigua CDC y, al mismo tiempo, desea construir la república, estoy segura de que nos podremos entender".

La portavoz de ERC ha puntualizado, no obstante, que este entendimiento debe producirse "cada uno actuando desde su espacio político", puesto que Esquerra ya ha descartado también participar en las denominadas como "primarias republicanas" para formar listas únicas independentistas en los grandes municipios catalanes.

Vilalta ha querido dejar claro que, aunque la estrategia de ERC no pasa ni por sumarse a formaciones de centroderecha ni tampoco por participar en listas únicas, "sí que nos sentimos interpelados en la unidad de acción en el objetivo común de construir la república catalana".

"Estaremos atentos al nacimiento del nuevo proyecto", ha explicado la portavoz republicana, que ha confirmado que, aunque a ella no le consta que ERC haya sido invitada formalmente al acto de presentación previsto para esta noche, sí que habrá algunos representantes suyos "puesto que siempre acostumbramos a ir a los actos políticos de otras formaciones".

Sobre la encuesta que hoy publica El Periódico, y que sitúa a ERC como ganadora de unas elecciones catalanas superando tanto a Ciudadanos (Cs) como a JxCat, Vilalta ha recalcado que lo importante es que "refleja que la mayoría independentista se mantiene y se consolida".