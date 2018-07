Ábalos: el "procés" no fue una sola persona, hay responsabilidades repartidas

Madrid, 16 jul (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerado hoy que en el "procés" hay responsabilidades "muy distribuidas", "dentro y fuera" del Govern: "No creo que hubiera un solo responsable y todo el proceso estuviera dirigido por una sola persona", ha subrayado.

En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, Ábalos ha respondido así a la pregunta de si comparte el argumento de algunos independentistas de que no se puede juzgar por rebelión a los subordinados si al número uno no se le puede aplicar ese delito, en referencia a que el expresident Carles Puigdemont sea juzgado sólo por un delito de malversación.

Ábalos ha dicho no compartir esa "disquisición doctrinal" y ha insistido en que "políticamente" no cree que hubiera un único responsable "y que todo el 'procés' estuviera dirigido por una sola persona".

El responsable socialista ha recordado que hay personas implicadas, e incluso presas, "que no estaban en el Govern y no presidían la Generalitat. No creo que hubiera alguien que fuera realmente la cúspide".

En todo caso, ha dicho que todo esto se enmarca en un proceso judicial que es el que corresponde a los jueces "singularizar" las responsabilidades "de modo individual, no colectivo".