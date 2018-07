Viñales afirma que hay que "trabajar, picar piedra y mejorar"

Sachsenring , 15 jul .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que acabó tercero el Gran Premio de Alemania no estaba contento con el resultado de la carrera, que calificó de "típica", pues "esperaba algo más al principio", pero volvió a ganar Marc Márquez de quien dijo que "ahora mismo él y la moto están un paso por delante".

"Solo nos queda trabajar, picar piedra y mejorar", incidió Viñales, quien reconoció que "la moto ha funcionado bien durante todo el fin de semana y esperaba un poco más de la carrera, sobre todo al principio, pero no ha ido así".

"Tenemos que intentar entender por qué pierdo tanto en el inicio de carrera, veo que pierdo mucho en aceleración y con ello cualquier oportunidad de adelantar, y también tengo que mejorar mi pilotaje para dar un salto hacia delante", manifestó el piloto de Yamaha.

Su marca, Yamaha, lleva diecinueve carreras sin ganar, desde el Gran Premio de Holanda del año pasado, pero Maverick Viñales afirma que "la victoria llegará, solo hay que trabajar y espero que Yamaha también trabaje duro en Japón y nos pueda traer algo que nos funcione en nuestro punto débil, la electrónica".

"En las primeras vueltas me costaba mucho, la moto me derrapaba mucho entrando en la curva y saliendo perdía mucho tiempo; tengo la sensación de que tengo el neumático nuevo a partir de la décima vuelta. No siento el neumático en carrera como lo siento en entrenamientos y tenemos que intentar averiguar por qué", continuó Maverick Viñales.