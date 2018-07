Joe Shuster, de creador de Superman a autor despojado de sus derechos

Madrid, 15 jul (EFE).- "El pecado original de la industria del cómic", así considera el historietista Jualian Voloj que es la historia de Joe Shuster y Jerry Siegel, los creadores de Superman que se vieron despojados de sus derechos de autor, algo que "lamentablemente" se repite "una y otra vez".

"Joe Shuster. Una historia a la sombra de Superman", es el título de este cómic (Dibbuks) que llega a las librerías españolas 80 años después de que este mítico superhéroe apareciera por primera vez en la portada del primer número de "Action Comics". Un tebeo que abarca desde el origen del personaje a cómo al final sus autores fueron explotados, engañados y despojados de sus derechos.

Pregunta.- ¿Cómo surge la idea de sacar adelante esta historia tan real y tan llena de ficción a la vez?

Respuesta.- A diferencia de España o de otros lugares de Europa, la historia es bastante conocida en Estados Unidos. Es algo así como el pecado original de la industria del cómic. He leído muchos libros de no ficción sobre el tema, y me sorprendió que a nadie se le ocurrió la idea antes que a mí.

P.- De alguna manera Shuster también fue un Superman de la época, ¿a qué fuentes habéis acudido para narrarla?

R.- Durante la primera década de Superman, Siegel y Shuster fueron estrellas de la industria del cómic. Estos años están bien documentados, hay entrevistas de radio y periódicos y la biblioteca pública de Cleveland tiene un archivo de viejos periódicos de escuelas donde encontré muchas de las primeras obras de los dos creadores.

Por último, pero no menos importante, tuve acceso a una caja de cartas escritas por Joe Shuster que fueron donadas a la Universidad de Columbia y estas cartas me dieron una idea de la situación de Joe a fines de la década de 1960. Leer sobre sus luchas en sus propias palabras me convenció para convertirlo en el narrador del libro.

P.- ¿El hecho de vivir cerca de la casa donde vivió Shuster (el barrio neoyorquino de Queens) te ha dado súper poderes para abordar el cómic?

R.- Este fue definitivamente un descubrimiento interesante. No estoy seguro de si esto me dio súper poderes, pero definitivamente fue una motivación extra.

P.- ¿Qué es lo que impactará más al lector?

R.- Antes que nada reflejar que Superman realmente creó toda la industria de cómics en EE.UU, y conocer la lucha de sus creadores, que creo que la mayoría de los lectores no estadounidenses ignoran. Con suerte, después de leer el libro, los apreciarán más.

P.- ¿Crees que la vida les ha hecho justicia a Shuster y a Siegel?

R.- No, creo que, aunque pudieran haber sido empleados complicados para tratar a veces, no fueron tratados como debieron. Y su historia es, lamentablemente, muy cierta para muchos de los pioneros del cómic en los Estados Unidos.

Dado que estoy contando la historia desde la perspectiva de Joe Shuster, creo que aclaro dónde está mi lealtad.

P.- ¿Cuántos autores de cómics se verán reflejados en la vida de estos dos creadores, sobre todo en su etapa inicial de búsqueda de editoriales que le publiquen?

R.- Es una historia que se repite una y otra vez, lamentablemente. Lo que es único de la historia es que los seguidores de Superman fueron los que ayudaron a Siegel y Shuster. Se creó un movimiento de base que les ayudó a recuperar sus pensiones y restablecer el crédito de creadores del personaje.

P.- ¿Cuál es la principal base de "Joe Shuster. Una historia a la sombra de Superman"?

R.- La mayoría de las personas que aparecen en el libro murieron hace mucho tiempo, por lo que dependía de la literatura secundaria. En ese sentido, este libro se basa principalmente en la investigación.