Sagan: "He cometido un error en el penúltimo tramo de pavé"

Roubaix , 15 jul .- El líder del maillot verde del Tour 2018, el eslovaco Peter Sagan (Borap Hansgrohe), ha lamentado el haber cometido "un error en el penúltimo tramo de pavé" en el que se formó el trío de escapados con los belgas Greg Van Avermaet (BMC) e Yves Lampaert (Quick Step) y el alemán John Degenkolb (Trek Segafredo) que se han terminado jugando el triunfo de etapa.

"En el penúltimo sector de pavé, me he dejado caer un poco a la cola del grupo de favoritos y con ello he cometido un error", ha reconocido el ya ganador de dos etapas.

"De repente he visto mucho polvo levantado por delante del grupo y me he dado cuenta de que quizá Van Avermaet se hubiera escapado", ha explicado.

También ha lamentado que por detrás aunque ha intentado ponerse a tirar para dar caza al trío de cabeza "me seguían un montón de hombres de la general que estaban vigilándose entre ellos y no tenían interés en luchar por la victoria de etapa".

Con su quinto puesto en esta novena etapa, Sagan ha cumplimentado un inicio prácticamente perfecto de Tour en el que se ha clasificado en todas las etapas entre los diez primeros, con un balance de 2 victorias, 3 segundos puestos, 1 tercero, 1 quinto, 1 séptimo en la contrarreloj por equipos y 1 octavo.