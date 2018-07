Rossi reconoce que le gustaría "ganar una carrera antes de final de año"

Sachsenring , 15 jul .- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), segundo en el Gran Premio de Alemania que se disputó en el circuito de Sachsenring, reconoció que le gustaría "ganar una carrera antes de final de año", sin que ello fuese un lamento puesto que recalcó: "Si me hubiese equivocado o perdido ocasiones aún, pero soy consciente de estar haciendo el máximo".

Rossi comentó que preparó muchísimo la carrera "en los últimos diez días y ya en Assen pensaba jugarme la victoria, o por lo menos el segundo puesto y no conseguirlo hizo que me dijese que tenía que conseguirlo en Sachsenring".

El campeón italiano explicó que se preparó estudiando "atentamente la carrera de Folger del año pasado -segundo-, y si él fue capaz de estar detrás de Márquez también yo tenía que hacerlo y eso me ha ayudado, también desde un punto de vista mental, ya que Jonas estuvo fortísimo, a lo mejor no sabía que esta era una pista complicada para la Yamaha... (Sonrisas)".

Valentino Rossi aseguró que no confiaba en conseguir un podio ya que según narró "habría puesto a Márquez y las dos Ducati oficiales".

"Creía que mi sexto puesto de ayer en el entrenamiento oficial reflejaba mi potencial, pero en los últimos libres he tenido un buen ritmo, aunque haya terminado noveno", recordó Rossi.

"En carrera todo es distinto, hay que explotar otros aspectos de la moto y este segundo puesto no es sólo mi mejor resultado del año, es el fruto de mi mejor carrera ya que he pilotado como debo, no he cometido ningún error y me he encontrado siempre en el lugar justo en el momento justo", explicó Rossi.

Tras su segunda plaza, Valentino Rossi confesó exultante que "el primer podio en Moto2 de mi hermano Luca -Marini- me ha dado una motivación más, después de él tenía que conseguirlo también yo".

"Estoy muy orgulloso de él, hoy me ha regalado una gran emoción y he tratado de ayudarle mucho, he apretado para que pasase rápido a Moto2 debido a su físico, ya que es más alto que yo y he tratado de que ganase más confianza en sí mismo, creo que le he dado buenos consejos y le he visto más seguro en estas últimas carreras", comentó Rossi sobre su hermano Luca Marini.