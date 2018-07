Martín ha conseguido "una gran victoria, pero no se puede bajar la guardia"

Sachsenring , 15 jul .- El español Jorge Martín (Honda), vencedor del Gran Premio de Alemania de Moto3, señaló tras su triunfo que era "una gran victoria, pero no se puede bajar la guardia, Bezzecchi está muy fuerte y era importante defender bien el liderato".

Martín reconoció su preocupación por la agresividad de algunos pilotos durante la carrera, que podía perjudicar a sus intereses y explicó que "en el grupo de cabeza hubo algunos pilotos con un pilotaje algo agresivo, incluso Fabio -su compañero de equipo, me ha tocado y he aguantado sobre la moto de milagro, pero cuando he visto que llegaban Rodrigo y Arenas he decidido tirar para intentar escaparme".

"Ha sido un gran fin de semana, en el que hemos conseguido una puesta a punto perfecta para la moto y con ello un gran ritmo. Sabíamos que teníamos que cuidar los neumáticos para poder atacar al final", señaló Jorge Martín.