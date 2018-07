Landa:"Estoy muy contento por haber salvado una situación muy complicada"

Roubaix , 15 jul .- El español Mikel Landa (Movistar) se mostró "muy contento por haber salvado una situación muy complicada", ya que apenas perdió unos segundos respecto a sus rivales directos tras haber sufrido una caída que le obligó a perseguir los últimos 35 kilómetros.

"Estoy contento porque hemos salvado una situación muy complicada. Iba bebiendo en un tramo de asfalto entre sectores de pavés y he pasado por encima de un agujero o alcantarilla. Los compañeros han estado de diez tras esa caída, y no solo entonces, sino durante todo el día: ocupándose de los tres, solucionando este problema".

Landa felicitó a todos sus compañeros por su trabajo en la etapa y ahora espera que el golpe de la caída no le pase factura.

"Hay que darle la enhorabuena al equipo por haber salvado una jornada muy dura e importante. Ojalá que el golpe sea solo chapa y pintura y pronto estemos al 100%. Ahora mismo no sé realmente cómo estoy; me 'pica' el hombro derecho y parece que no es nada más".