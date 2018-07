Chicos de barrios humildes de Argentina sueñan en grande gracias al críquet

Buenos Aires, 15 jul (EFE).- En los barrios humildes de Argentina los chicos ven al fútbol como un atajo para salir de la pobreza y prosperar. Sin embargo, miles se acercaron al críquet en los últimos años gracias a una organización con base en la Iglesia católica que transmite valores a través de este deporte.

"Yo empecé más o menos hace nueve años, fui uno de los primeros chicos que arrancaron el entrenamiento acá. Me trajo un amigo que es mi vecino. Me dijo: 'Che, hay un nuevo deporte en la iglesia, estoy yendo, si querés vení'. Y bueno, empecé a venir por él hasta que me terminó llamando mucho la atención y le seguí mandando para adelante", dijo a Efe Lucas Aguilera, de 20 años.

Aguilera es uno de los 1.200 chicos de entre 6 y 20 años de barrios humildes que practican este deporte en "Cricket sin fronteras". Incluso fue uno de los que en octubre de 2017 viajó al Vaticano para conocer al papa Francisco y jugar amistosos en Roma.

"Estuvimos diez días, estuvo muy bueno conocer Italia, nunca lo había pensado en mi vida. Conocer al papa, menos. Saludarlo, mucho menos. Tener la posibilidad de tener una foto con él es un gran logro, un gran logro personal en un sentido, porque si yo no venía a entrenar y si yo no me esforzaba esto no lo iba a conseguir", explicó Aguilera.

El joven contó orgulloso que también fue parte del seleccionado argentino de críquet, que viajó a Perú a disputar un torneo y que se consagró campeón sudamericano en Argentina.

"Cricket sin fronteras" nació en 2009 de la mano de Daniel Juarez y Silvina Román, ecónomos y auditores de la Virgen de los Milagros de Caacupé para el Arzobispado de Buenos Aires, junto al padre José "Pepe" Di Paola, reconocido cura de barrios humildes.

El equipo principal juega en la Liga Nacional de Cricket gracias a una invitación de la Asociación del Cricket Argentino.

Además, cuenta con el patrocinio oficial del Consejo Pontificio de la Cultura del Vaticano.

"Lo que hacemos es darles una posibilidad para formarse a través de un deporte que es netamente elitista, como es el críquet. Nosotros lo utilizamos para hacer transmisión de valores. El críquet es considerado el deporte de caballeros y justamente lo utilizamos en esa área, para formar caballeros", dijo a Efe Juarez durante un entrenamiento en el barrio porteño de Pompeya.

"Básicamente lo que hacemos es transmitir respeto. Respeto por el contrincante, por el deporte, por uno mismo, por la superación, por aprender. Aprovechamos todos esos valores que nosotros ya conocemos para que los chicos los puedan incorporar y puedan salir de la realidad que los acosa", añadió.

Juarez remarcó que el críquet es un deporte inusual en Argentina y que justamente por eso despierta curiosidad en los chicos.

"El críquet es una excusa para volcarnos a lo que es la formación y la inclusión del joven", precisó.

Juarez también recordó con alegría el viaje a Roma del 2017 y lo calificó como una "experiencia enriquecedora".

"Más allá de lo que era el viaje en la faz deportiva, fue un viaje muy cultural y muy religioso. Nos sirvió no solamente para que los chicos se reencontraran con el papa Francisco, que en definitiva era el Jorge Bergoglio que venía y los visitaba a la Villa 21, sino también para despertar en ellos las ansias de muchas cosas", aseguró.

Francisco le pidió a Juarez que "Cricket sin fronteras" llegue a toda Latinoamérica.

"Yo creo que vamos a llegar. No contamos con la estructura y a veces ahí pedimos ayuda. El cuerpo técnico y la cantidad de chicos están creciendo. Tenemos más de 1.200 chicos jugando hoy al críquet, una cosa que no estaba prevista, y hay casi otros 1.200 en espera. No podemos darle amplitud porque no tenemos estructura. Pero vamos a llegar. Tenemos fe y vamos a llegar", aseguró.

Román, que fundó la organización con Juarez, también es entrenadora.

Ella le señaló a Efe lo importante que se volvió "Cricket sin fronteras" para los chicos. "Nosotros empezamos brindando un deporte y hoy por hoy estamos abarcando mucho más que un deporte. Estamos abarcando contención, estamos abarcando emergencias, hay muchos chicos que están pasando por situaciones muy feas en las que las mamás nos piden ayuda", reveló.

"A los chicos les encantó tanto el deporte que se engancharon, entonces vos sos parte de la vida de ellos. Te necesitan. Nos pasó con chicos que todas las semanas tenían problemas de conducta, había un informe por mala conducta y hoy por hoy no hay informes", añadió orgullosa.