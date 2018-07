Bautista, satisfecho con la quinta plaza, asegura que "no es fácil"

Sachsenring , 15 jul .- El español Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17) se mostró satisfecho de la quinta posición conseguida en el Gran Premio de Alemania puesto que "acabar a cinco segundos del primero no es fácil, en Assen acabamos a siete y aquí lo hemos reducido a cinco, así que muy contento".

"Es una quinta posición que no sabe a victoria porque falta el sabor del champán, aunque hemos estado muy cerca pero creo que es importante porque llevamos una línea ascendente en los últimos grandes premios, prácticamente puedo decir que desde Jerez, puesto que hicimos el cambio en la moto y cada vez me encuentro mejor y estamos puliendo detalles", explicó Bautista.

"La carrera sabíamos que iba a ser difícil y por eso he intentado salir bien, con el grupo delantero desde el principio y hubo un momento en la carrera, tras Dovizioso y Petrucci, que me sentí más fuerte que ellos, veía que me frenaban un poco pero me estaba costando pasar a Dovizioso y me faltaba un poco de aceleración en la recta en comparación con la suya y ahí he perdido tres o cuatro vueltas que podían haber sido muy buenas para pasar a los dos", reconoció el piloto de Talavera de la Reina.

Bautista, que podría quedarse sin moto al final de la temporada, señaló que "la decisión no es mía, no sé qué tengo que hacer para demostrar algo más, ¿ganar la carrera en MotoGP?, creo que no tengo que demostrar nada a nadie, y haré mi trabajo igual tenga o no tenga moto para el año que viene".

"Como no depende de mí, cada uno que decida lo que tiene que elegir, pero yo voy a intentar disfrutar desde aquí hasta final de año como lo estoy haciendo y luchar por conseguir algún podio, que cada vez estamos más cerca", recalcó Bautista.