Ana Pérez: "El Europeo es mi objetivo principal"

Guadalajara, 14 jul (EFE).- Ana Pérez, proclamada esta tarde campeona de España de gimnasia artística, ha declarado sentirse "muy feliz" por este nuevo título, y ha afirmado que el Europeo es su objetivo principal.

"Quiero estar con el equipo entre los ocho mejores y, si fuera posible, al menos una final por aparatos", ha expresado la gimnasta andaluza, quien ha confirmado a EFE que su lesión de muñeca quedó atrás, aunque ahora toca "seguir sumando dificultad, porque hace muy poquito que he vuelto, pero con más ganas que nunca".

Ana Pérez, que ha sumado un total de 51.967 puntos, ha revalidado hoy el título de campeona de España de gimnasia artística que ya ganó en 2017 y 2015.

Pérez ya dio muestras de su buena recuperación en los Juegos Mediterráneos de Tarragona, que concluyeron hace dos semanas, cuando completó los cuatro aparatos y se hizo con dos medallas de bronce, una por equipos y otra individual en el concurso completo.

Sobre el campeonato de España, Pérez ha comentado: "Ha sido una competición bastante irregular, he tenido un fallo en barra, que no me ha hecho bajarme del podio en la general, pero sí en barra, son pequeñas cosas que tenemos que seguir puliendo de cara a las siguientes competiciones".

"El nivel de estos campeonatos ha sido impresionante, vemos un gran futuro por delante", ha declarado a EFE el Presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo, quien ha destacado "el crecimiento de la gimnasia artística en España".

La temporada continúa, y en pocos días comienzan los Campeonatos de Europa, en Glasgow (Escocia), "algunos de nuestros gimnastas han salido de lesiones y están compitiendo bien -ha concluido Jesús Carballo-, el año pasado fue muy duro, y verles recuperados y preparados para el Europeo es muy importante, porque en octubre tenemos ya el primer corte importante para Tokio".