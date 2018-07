Martín asegura que la carrera "se va a romper sola"

Sachsenring , 14 jul .- El español Jorge Martín (Honda), por sexta vez el más rápido de la temporada en entrenamientos oficiales, aseguró que la carrera del Moto3 del Gran Premio de Alemania "se va a romper sola".

"Habrá que ver cómo va la salida y las dos primeras vueltas, pero no creo que intente hacer lo que hago siempre de procurar romper el grupo, porque aquí se va a romper solo ya que aunque parece que estamos muy juntos, en esta pista una décima es como tres en otra y no estamos tan cerca, y menos de ritmo, pero hay que intentar guardar para apretar al final", comentó Martín sobre su estrategia.

Los entrenamientos no le parecieron fáciles "pero la verdad es que han ido bien; nunca es fácil, porque hay que ir muy rápido, y no había hecho ningún intento con gomas nuevas, tengo muy buen ritmo", explicó.

De la carrera comentó que "habrá un grupo grande durante las primeras siete vueltas y luego imagino que Canet, Bezzecchi y Ramírez tienen más ritmo y como habrá tres partes, en la última será lo más complicado, porque se destrozarán los neumáticos".

De los neumáticos explicó que "habrá que ver la temperatura de carrera para elegir bien, ya que los dos compuestos van muy bien pero puede que el medio tenga un poco más, aunque el duro dará un 'plus' al final".

En cualquier caso Jorge Martín dijo no querer pensar en la clasificación general "no es el momento, hay que intentar sacar ventaja y la primera opción es intentar acabar delante de mis rivales en esta pista en la que me encuentro tan bien, tengo que intentar ganar".