Márquez afirma que quería el mejor tiempo y que lo ha buscado

Sachsenring , 14 jul .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Alemania de MotoGP ha afirmado que quería conseguirlo y que lo ha buscado pues "ayer contesté que no iba a jugar la baza a tres neumáticos y es verdad, no era mi intención, pero visto como estaba todo esta mañana, que estaba muy apretado y necesitaba ese extra de riesgo".

"Lo he utilizado porque me sentía cómodo con la moto y he hecho una estrategia perfecta así que el mejor tiempo me ha satisfecho mucho y eso se ha visto cuando he cruzado la línea de meta, ya que además había cometido un error en la vuelta buena, que era la primera del neumático, y en la segunda ya bajó el rendimiento, pero lo he intentado y por 25 milésimas de segundo, que es nada, lo hemos conseguido"", reconoció Márquez.

Una vez más Marc Márquez protagonizó una de sus "salvadas", si bien en esta ocasión afirmó que "si digo la verdad es que me ha salvado el neumático nuevo, eso me pasa con neumático usado y me caigo, pero con el neumático nuevo lo ha mantenido y la verdad es que tampoco he perdido tanto tiempo, pero sí que pierdes concentración cuando te pasa durante el resto de vuelta".

En cuanto a la carrera, Marc Márquez explicó que es muy difícil de entender quien tiene más o menos ritmo pues no se sabe qué pasa con los neumáticos "en qué vuelta caerán, pero sí que van cayendo y diría que habrá tres partes en la carrera".

"En la primera parte todo el mundo va bien, las motos van perfectas, todo el mundo va rápido; en la segunda se empieza a sufrir un poco, se empieza a gestionar, y en las últimas diez vueltas será que se salve quien pueda y ver que pasa", explicó Márquez, quien agregó que habrá que "gestionar las tres muy bien".

El piloto de Repsol Honda ve a muchos pilotos al principio de la carrera en fila india en plan "tren chuchú", pero luego comentó que se tendrán que ver "las estrategias de cada uno para ver si podemos ir gestionando los neumáticos, pero a las Ducati no les baja tanto el neumático, son muy constantes".

Al hablar de rivales para la carrera alemana, Marc Márquez indica que "después de mirarlo por encima yo creo que estarán Lorenzo, Maverick y Rossi, y Dovizioso; vamos las dos Ducati y las dos Yamaha oficiales creo que a priori serán los cuatro más peligrosos".

Con todo, el piloto de Repsol recalcó que "el campeonato es muy largo, no estamos ni en el ecuador, pero cada año tengo más claro que la gente no se acuerda de quién ha ganado en Argentina, la gente se acuerda de quien ha ganado al final del año, y ahí es donde tenemos que trabajar".