Lorenzo contento del resultado, pero ve a Márquez favorito

Sachsenring , 14 jul .- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), tercero en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Alemania de MotoGP, se mostró muy contento por el resultado, aunque señaló que "Marc sigue siendo el favorito ya que en los cuartos libres con neumáticos fue muy bien y aún tiene algo más en los dos primeros sectores, pero estamos cerca".

"Estamos muy contentos con cómo ha ido el fin de semana, porque antes de llegar aquí esperar a hacer 1:20.3 con la Ducati y hacer primera línea, a menos de una décima del mejor era difícil de creer, pero lo hemos hecho", dijo Lorenzo.

"Además, todas las Ducati están bastante fuertes, tanto Danilo como Dovizioso y eso quiere decir que la moto funciona finalmente bien aquí", comentó Lorenzo, quien dijo quedarse con la incertidumbre de haber podido ser el más rápido.

"Me he equivocado en la última vuelta, he abierto poco el acelerador y me han sobrado muchos metros en el exterior, y ahí he perdido aceleración, no mucha pero sí una décima o décima y media que me podían haber dado la primera plaza y, además, Petrucci se ha puesto detrás y me ha quitado la segunda posición", lamentó crítico Jorge Lorenzo.

Sobre al actitud de Jorge Lorenzo reconoció que le molesta, dijo, porque "cuando estás en MotoGP ya no te hace falta esperar a coger rueda".

"Es algo lícito, pero molesta porque es como ir a la escuela, y que después de estudiar llegue otro y te copie lo que estás poniendo y encima no sólo eso, sino que te copia y queda delante de ti", reconoció el piloto de Ducati.

Lorenzo manifestó, al igual que otros pilotos, que el de Sachsenring es un circuito duro pues "es quizás el más duro junto con Austin, pero de diferente manera, Austin es más de brazos y éste es más de la zona lumbar y lado izquierdo del cuerpo, va a ser duro pero estoy muy bien, me veo físicamente muy bien".