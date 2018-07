Bou logra en Francia su tercera "pole" consecutiva de la temporada

Redacción deportes, 14 jul (EFE).- El español Toni Bou (Repsol Honda), líder del campeonato del mundo de trial, consiguió este sábado en el GP de Francia, que se disputa en Auron, su tercera "pole" consecutiva de la temporada

Tras demostrar en la primera pasada cronometrada ya su gran rapidez, en la Q2 Bou ha vuelto a marcar el mejor tiempo: 29 segundos y 08 centésimas que nadie ha podido mejorar.

Este domingo se iniciará la carrera las 09:30 horas y los pilotos tendrán que superar un total de 15 zonas.

"Contento con esta tercera pole consecutiva, y más de la forma en la que empezábamos la temporada, con dos clasificatorias muy malas", comenta Bou en un comunicado del equipo.

"Hoy he realizado la zona clasificatoria bastante rápido pero aun así, en la Q2 estaba nervioso ya que te lo juegas todo al último intento. Me he sentido rápido y cómodo, he cogido algún riesgo pero he asegurado bien la zona. Tengo muchas ganas de mañana, seguro que será una carrera de pocos fallos, con lo que tendremos que salir muy concentrados", concluyó.