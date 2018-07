Lo que han dicho los protagonistas sobre la etapa de Roubaix

Amiens , 14 jul .- Los principales a conquistar el maillot amarillo de la edición 105 del Tour de Francia han visitado la mayoría de los tramos de pavés de la novena etapa y han destacado la trascendencia que puede tener para el futuro.

- Chris Froome (Sky/GBR): "Es una etapa que da miedo pero tengo buenos compañeros para afrontarla".

- Vincenzo Nibali (Bahrain Merida/ITA): "Cuando pienso en esta etapa, el sabor del barro que cubría algunos sectores en 2014 me vuelve a mí inmediatamente en la boca. La determinación y la concentración deberán estar presentes desde el primero hasta el último kilómetro".

- Nairo Quintana (Movistar/COL): "Esta etapa va a ser difícil y puede descartar a algún favorito para la general. Será importante evitar perder tiempo y luego en la montaña veremos las fuerzas de cada uno".

- Mikel Landa (Movistar/ESP): "Visité esta etapa porque creo que era importante tener una toma de contacto con el adoquín antes de la carrera. Va a ser un día diferente al que no estamos acostumbrados y seguramente será un poco loco".

- Alejandro Valverde (Movistar/ESP): "El objetivo será intentar no perder el Tour, pero hay que tener suerte porque el problema es si pinchas o te caes, que no puedes pasar y es difícil solucionarlo. Lo importante es el grupo entero y para ello tenemos hombres como Benatti, Amador o Erviti".

- Sep Vanmarcke (Education First/BEL): "Personalmente, sería genial intentar aprovechar una de las pocas oportunidades de poder ganar una etapa en el Tour, pero hace tres meses ya me dijeron que trabajaría para Rigoberto Urán, incluso antes de las clásicas de primavera. Si no estuviera de acuerdo, no habría venido".

- Dan Martin (UAE Emirates/IRL): "Esta etapa va a ser brutal, uno de esos días en que tememos mucho los que luchamos por la clasificación general".

- Taylor Phinney (Education First/USA): "Va a ser un día complicado. Trataremos de proteger a nuestro mejor hombre para la general, Rigoberto Urán". Va a ser un grupo de hombres crecidos volviéndose locos, tratando de proteger al hombre más pequeño de su equipo".

- Juan Antonio Flecha (ex ciclista español fue 2º en París-Roubaix en 2007 y 3º en 2009): "Para la gran mayoría del pelotón será una etapa enfocada a sobrevivir. El que se quede fuera será por pura eliminación, bien por caídas o por otros factores, ya que es una etapa que conlleva muchos nervios. Va a ser un día de muchos nervios y supervivencia".

- Eusebio Unzue (director de Movistar): "El pavé multiplica el riesgo. Hay que hacer un recuento de las bajas que producen las clásicas del norte y hacerlo valer. ¿Qué pinta una etapa así en el Tour?".