Ceferin: "Hay que felicitar a la FIFA y a Rusia"

Moscú, 13 jul (EFE).- El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, felicitó a la FIFA y a Rusia por la organización del Mundial y destacó que el juego que se ha visto en el campeonato "demuestra lo bien que funciona el fútbol europeo", que ha copado los cuatro primeros puestos.

"Es una gran Copa del Mundo. Sabía que iba a estar bien organizada, pero estoy sorprendido positivamente e impresionado por el nivel de paz que he visto, sin agresiones entre aficionados. Hay que felicitar a la FIFA y a Rusia por conseguir hasta que los policías sonrían y digan bienvenidos a Rusia. Eso no pasa en otros países", dijo en tono de broma.

En una entrevista con la televisión RT, Ceferin se mostró "feliz, pero no sorprendido" por el éxito del fútbol europeo en Rusia, con cuatro de sus selecciones en las cuatro primeras plazas, lo que demuestra su buen funcionamiento.

"Generamos mucho dinero con todas nuestras competiciones y lo distribuimos adecuadamente. Para mí el modelo europeo es el correcto. Repartimos el 85% de todos los beneficios, pero no trabajamos solo para los jugadores profesionales, también lo hacemos para los niños y dedicamos fondos a la solidaridad", destacó.

Preguntado por la utilización del VAR, sistema que la UEFA todavía no ha decidido aplicar, Ceferin aseguró su futura utilización aunque dijo que todavía no está claro cuando empezará a hacerlo.

"Aquí ha funcionado bien y lo utilizaremos seguro, aunque no está claro cómo ni cuándo. Tenemos que hacer un análisis ahora tras el mundial y ver qué no está claro. Nosotros no tenemos un solo torneo, tenemos competiciones por toda europa. Vamos a ver", opinó.

Cuestionado también por la posible ampliación hasta 48 del número de selecciones que participará en el próximo Mundial en Catar en 2022, Ceferin opinó que el primer paso sería hacer una propuesta concreta al respeto para que decida sobre ella el Consejo de la FIFA.

"Las ligas pararán y se adaptarán para las fechas de Catar -del 21 de noviembre al 18 de diciembre-, pero el problema de aumentar a 48 equipos es que nadie sabe. 32 equipos necesitan menos tiempo que 48. Si se aumenta habría 6 partidos al día y más de 12 horas de fútbol diario", dijo.

Ceferin también se refirió a la celebración de la Eurocopa 2020, que se jugará en doce ciudades, según decidió la UEFA antes de que él llegara a su presidencia para conmemorar el 60 aniversario de la organización.

"Tendremos más trabajo, algunos problemas y en el futuro no tendremos competiciones así, pero tendrá el simbolismo de unir a toda Europa", concluyó.