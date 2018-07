Antonio Serrat no saldrá en la prueba del Mundial de Hamburgo

Hamburgo , 14 jul .- El gallego Antonio Serrat, que era duda hasta última hora, no disputará este sábado la quinta prueba del Mundial de triatlón, en Hamburgo, según lo confirmó a EFE en la citada localidad alemana el propio interesado, que el pasado fin de semana había sufrido una caída en la prueba de la Copa del Mundo de Tiszaujvaros (Hungría).

"No ha podido ser al final. No voy a poder competir hoy en las Series Mundiales de Hamburgo. Después de la caída del pasado fin de semana en Hungría cabía la posibilidad de no poder correr así, porque me hice un corte grande a la altura de la tibia (derecha), que obligó a que me pusieran puntos. Así que, por prevención, es mejor no salir", explicó a Efe el triatleta vigués este sábado en Alemania.

Con la baja de Serrat, España aspirará a todo con el mallorquín Mario Mola, doble campeón del mundo y líder del Mundial, y el talaverano Fernando Alarza, en una prueba que se disputará a partir de las cinco menos veinte de la tarde (14:40 horas GMT) y en la que también competirán otro olímpico, el tinerfeño Vicente Hernández, y el gallego Uxí Abuín.

Más tarde, a partir de las siete menos veinte (16:40 GMT) se disputará, asimismo en distancia sprint -750 metros a nado, veinte kilómetros en bici y cinco más de carrera a pie-, la prueba femenina de un Mundial que lidera la estadounidense Katie Zaferes y en la que representarán a España las barcelonesas Anna Godoy y Sara Pérez; y la gallega de origen argentino Camila Alonso.