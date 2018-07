Antonio Serrat: "A 180 pulsaciones, mi sensación era que me veía el hueso"

Hamburgo , 14 jul .- El gallego Antonio Serrat, plata en los Juegos Mediterráneos de Tarragona, que no disputará finalmente este sábado la quinta prueba del Mundial de triatlón, en Hamburgo, declaró a EFE en la citada localidad alemana que cuando sufrió su accidente el pasado fin de semana, "a 180 pulsaciones" su "sensación era que" se "veía el hueso".

Serrat se cayó en el segmento ciclista de la prueba de la Copa del Mundo disputada el pasado fin de semana en Tiszaujvaros (Hungría) y se produjo un corte profundo en la pierna derecha y numerosas magulladuras, por lo que, a pesar de haber viajado a Hamburgo, era duda su participación en la prueba del Mundial, algo que, finalmente, quedó descartado.

"Desde que me dedico al triatlón he tenido, como todos, muchas caídas o pequeñas lesiones, como una periostitis, hace un par de años. Pero un corte de ese tamaño nuca lo había vivido; y cuando lo vi, a 180 pulsaciones, en carrera, mi sensación es que me veía el hueso", explicó a Efe este sábado, en Alemania, Serrat, nacido hace 23 años en Vigo.

"Al final, por suerte, no tocó ningún músculo, sólo fue un corte profundo, pero nada mas. Pero no voy a poder competir aquí en Hamburgo. Después de la caída del pasado fin de semana en Hungría cabía la posibilidad de no poder correr, así que, por prevención, es mejor no salir, para evitar que se me infecte la herida o que se me abran los puntos en carrera", indicó el triatleta vigués, que se mostró, no obstante, contento con el desarrollo de la campaña.

"Siempre se pueden corregir errores en las carreras, pero estoy contento con lo que va de temporada. Hice undécimo en la prueba del Mundial de Yokohama (Japón), me quedé muy cerca del 'top ten'. En ese sentido, todo va bien, porque la idea es la de seguir creciendo", comentó Serrat, que se centrará en recuperase para el campeonato de Europa, en Glasgow (Escocia, Reino Unido).

"El objetivo inmediato es recuperarme, en casa", indicó, entre risas, Serrat. "Luego, a principios de agosto está el Europeo, en Glasgow. El objetivo es llegar allí recuperado e intentar hacerlo lo mejor posible", explicó.

"No sé muy bien los plazos que tendré con los puntos. La semana que viene me los quitan; y a partir de ahí ya podré nadar y correr. Espero no tener problemas", declaró en Hamburgo este sábado Antonio Serrat.