Alarza: "Estoy contento, sin estar al cien por cien hice un buen resultado"

Hamburgo , 14 jul .- El español Fernando Alarza, bronce en el Mundial de triatlón de 2016, que este sábado regresó a la competición, tras dos meses parado, con un meritorio decimoquinto puesto en la prueba de Hamburgo -que ganó su compatriota Mario Mola- declaró a EFE en la zona de meta que "está contento" por no sentir "dolor" y porque "sin estar al cien por cien" logró una buena plaza.

Alarza, nacido hace 27 años en Talavera de la Reina (Toledo), sintió, tras acabar tercero la prueba del Mundial de Yokohama (Japón), molestias en el tendón de aquiles derecho, en el que se confirmó que tenía una pequeña rotura que lo mantuvo alejado de la competición durante los pasados dos meses.

"Estoy muy contento, sobre todo, por no haber sentido molestias. Eso es lo positivo para lo que queda de temporada", explicó a Efe Alarza este sábado, en la zona de meta de la prueba, justo enfrente del Ayuntamiento de Hamburgo.

"Al principio hubo una confusión, a causa de una salida nula. Ahí no estuve listo, porque yo fui de los que me paré, como establece el reglamento; y no todos lo hicieron y siguieron nadando, por lo que acabé perdiendo un tiempo importante", comentó.

"Quedé rezagado, por lo que las cuatro primeras vueltas en bici fueron agónicas, en todos los sentidos, porque se fue muy rápido", indicó.

"Corriendo, el primer 2.500 lo hice normal, pero sabía que en la segunda vuelta a pie iba a pagar el esfuerzo", explicó a Efe Alarza en Hamburgo. "Pero estoy contento y esperamos ir a más. Sin estar al cien por cien hemos acabado en un decimoquinto puesto que no está nada mal", añadió.