Ximo Navarro: El Alavés siempre fue mi primera opción

Vitoria, 13 jul (EFE).- El nuevo jugador del Deportivo Alavés Joaquín "Ximo" Navarro ha indicado este viernes que el club albiazul "siempre" fue su "primera opción" desde que el equipo contactó con él.

El defensa central granadino ha agradecido "el interés del área deportiva del club" y se ha mostrado "contento" por llegar a Vitoria.

Del mismo modo, ha valorado "el esfuerzo del Alavés y la ayuda de Las Palmas" por las facilidades que ha dado para que el polivalente defensa albiazul recale en el equipo babazorro.

"Tengo ilusión por seguir creciendo a nivel individual y colectivo con este club y tengo el objetivo de seguir más años en Primera División", ha explicado el futbolista, quien ha deseado que "salga un buen año para todos".

Navarro, que vestirá el dorsal 15, ha firmado un contrato por tres años que le encantaría cumplir y estar "el máximo de años posibles" en el club.

Sin embargo, ha apuntado que ahora "toca centrarse en el primer año", pues ha considerado que "los objetivos son a corto y plazo y ya habrá tiempo de mirar al futuro".

"Ximo" Navarro todavía no ha determinado con Abelardo Fernández la posición que ocupará esta temporada, de lateral o de central, los dos puestos donde jugó la pasado temporada en la UD Las Palmas.

"A lo largo de mi carrera he jugado en las dos posiciones y me he adaptado a las dos, así que el 'míster' decidirá porque no tengo problemas", ha expresado el zaguero.

El nuevo fichaje del Alavés ha destacado que "la competencia es buena" y ha remarcado la gran temporada que hicieron los defensas del club vasco.

"Son centrales fuertes, pero yo vengo aquí a sumar y daré el máximo para ayudar al equipo", ha agregado Navarro, que ha subrayado que las instalaciones de Ibaia han sufrido alguna remodelación, lo que se traduce, a su juicio, en que el club va "creciendo y mejorando".

El director deportivo el Alavés, Sergio Fernández, ha acompañado al jugador, al que ha agradecido el "esfuerzo" realizado, así como a su agencia de representación.

"'Ximo' nos va a aportar muchas cosas desde el punto de vista futbolístico por su polivalencia, energía y capacidades físicas", ha valorado el técnico, que ha subrayado la "ilusión" del futbolista y las "ganas de seguir creciendo" que demuestra.