Witsel: "Queremos acabar terceros, nos tomamos el partido muy en serio"

San Petersburgo , 13 jul .- El centrocampista belga Axel Witsel aseguró que los 'Diablos Rojos' quieren lograr el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018, que se jugarán mañana contra Inglaterra en San Petersburgo, un partido que se toman "muy en serio".

"Tenemos un objetivo, queremos acabar terceros, nos tomamos el partido muy en serio, como hicimos en los anteriores. Queremos acabar bien para nuestro país, nuestros aficionados, pero sobre todo por nosotros mismos", aseguró Witsel, que reconoció que el conjunto belga no quería regresar a San Petersburgo, donde cayó en semifinales ante Francia por 1-0.

Witsel recordó que, pese a quedarse fuera de la final de Moscú, el de mañana "sigue siendo un partido del Mundial" que "no se juega todos los días".

"Por supuesto, la noche tras el partido (la semifinal que perdieron contra Francia) fue difícil, pero tuvimos el apoyo de nuestras familias que nos ayudó mucho. El equipo está motivado, queremos acabar en alto, tener buenas sensaciones", explicó.

Si juega mañana, Witsel podría igualar mañana a Jan Ceulemans en partidos internacionales, ya que sumaría 96, los mismos que el mítico atacante belga, miembro de la selección que fue semifinalista en México 1986.

"Por supuesto estoy orgulloso y feliz por igualar a Jan Ceulemans, fue un gran jugador para Bélgica, es algo que me da orgullo. He jugado grandes partidos antes, pero creo que he alcanzado mi mejor nivel en la selección en este Mundial", señaló.

El centrocampista belga, ahora jugador del Tianjin Quanjian chino, disputó cinco temporadas en el Zenit de San Petersburgo, aunque no había tenido la oportunidad de jugar en el actual estadio, debido a que fue terminado cuando él ya se había marchado.

"Para mí es magnífico, no había tenido la oportunidad de jugar de nuevo porque me fui del Zenit antes. Todo los estadios en los que hemos jugado eran fantásticos, y no lo digo porque haya jugado en el Zenit, pero creo que éste es el más bonito", opinó.

En ese mismo sentido, manifestó que para él, este Mundial ha estado "muy bien organizado" y que fue "mejor" que Brasil 2014, su otra experiencia mundialista. "Para mí ha sido perfecto", zanjó.

Witsel explicó que el "pasillo" que le hicieron al seleccionador Roberto Martínez en el entrenamiento, que hoy cumplió 45 años, es "un ritual" que hacen con cada miembro del equipo que celebra su cumpleaños.

"Queremos darle un gran regalo mañana acabando en el tercer lugar del Mundial", agregó.

Por último, Witsel hizo balance del recorrido de Bélgica en este Mundial.

"Nos quedamos solo a un paso de quizás ganar un Mundial y siempre queremos más. Creo que hicimos un buen torneo y tenemos que tomar buenas conclusiones. En la semifinal todo se basa en pequeños detalles y se decidió en el balón parado. Nosotros tenemos que pensar en el partido de mañana y espero que tras ese partido seamos un buen candidato para ganar la Eurocopa 2020, por supuesto", finalizó.