Valverde: "He ido delante para que no me pillase ningún corte"

Chartres , 13 jul .- El español Alejandro Valverde (Movistar) sigue como primer ciclista nacional en la clasificación general en octava posición y para poder mantenerse se tiene que estar "bien colocado" los últimos kilómetros.

"He ido delante porque quería estar bien colocado y que no me pillase ningún posible corte en los últimos kilómetros", ha explicado a la conclusión de la séptima etapa del Tour 2018 en Chartres.

Para el murciano los 231 kilómetros de la tercera etapa más larga de esta 105 edición de la carrera gala "más de 10 kilómetros neutralizados es demasiado, pero es lo que hay".

Valverde ha subrayado que la dificultad no solo ha estado en el largo kilometraje sino que también "hemos sacado una media de 41 kilómetros por hora con un desnivel acumulado de 2.400 metros" a la vez que se ha consolado con que la etapa de mañana será "más corta", con 50 kilómetros que la de este viernes.

Sobre lo que puede pasar el próximo domingo en los temidos adoquines camino de Roubaix se ha mostrado lacónico y se ha preguntado si alguien lo sabe porque él tampoco lo sabe.