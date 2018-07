Uxío Abuín: Mario está muy fuerte, no creo que se le escape el título

Hamburgo , 13 jul .- El gallego Uxío Abuín, que este sábado disputará la quinta prueba del Mundial de triatlón, en Hamburgo, declaró a EFE este viernes en la citada localidad alemana que su compatriota Mario Mola, doble campeón del mundo y líder del certamen "está muy fuerte" y que no cree "que se le escape el título".

"Aquí mis objetivos son los de intentar igualar o mejorar el decimoquinto puesto de Bermudas, que es mi mejor clasificación en una prueba del Mundial", explicó a Efe este viernes en Hamburgo Abuín, de 27 años.

"Acabamos de ver el circuito, va a ser una carrera muy rápida y más aun porque se disputa en distancia sprint" que reconoció que es un triatleta que no siempre rinde de igual forma. "

"Cuando tengo un día malo, me cuesta seguir adelante, es cierto. Pero espero que no sea así mañana. Intetaré luchar a tope hasta el final", indicó el triatleta coruñés, que no duda que Mola vaya a lograr este año su tercer título consecutivo.

"Yo creo que sí. Va a volver a ganar el título, porque va primero, con mucha diferencia sobre el segundo. Así que ojalá que sí, que consiga su tercer título", indicó.

"Creo que Mario está muy fuerte, lleva ya muy buenos resultados y mañana puede ganar perfectamente. La prueba estará abierto, pero él lleva las mejores papeletas para ganar", explicó a Efe en Alemania Uxío Abuín, que como objetivos con miras al resto de la temporada se marca "el europeo sprint de la semana que viene (en Tartu, Estonia) y el europeo de distancia olímpica del mes que viene (en la localidad escocesa de Glasgow)".

"También me gustaría ir a alguna de las pruebas de las Series Mundiales de Canadá y acabar lo mas alto posible en el ránking de clasificación olímpica", comentó Abuín al referirse a sus metas para el resto de esta temporada.