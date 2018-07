Sara Pérez: Quiero ser de nuevo olímpica, pero no lo tengo entre ceja y ceja

Hamburgo , 13 jul .- La barcelonesa Sara Pérez, que representó a España en natación en los Juegos Olímpicos de Atenas, hace 14 años, y que este sábado competirá en la prueba del Mundial de triatlón que se disputa en Hamburgo, declaró a EFE este viernes en la citada localidad alemana que quiere "luchar por ser de nuevo olímpica, pero que "no es algo que tenga entre ceja y ceja".

"Aún tengo mucho que aprender en el triatlón. Quiero luchar por volver a ser olímpica, pero no es algo que tenga entre ceja y ceja. Prefiero ir paso a paso", explicó Pérez, nacida hace 30 años en Barcelona y que en los Juegos de Atenas 2004 formó parte, a los 16, del relevo 4x100 estilos, nadando la braza.

"Quiero ir sumando puntos en el ránking internacional y si en 2020 estoy en los Juegos de Tokio, mejor que mejor", comentó a Efe este viernes en Hamburgo Sara, que, curiosamente, uno de los puntos que cree que puede mejorar en el triatlón es la natación, que en este deporte se practica en estilo libre. "El problema de la natación en el triatlón es que no estoy acostumbrada aún, me cuesta nadar al mismo tiempo con tanta gente de tan alto nivel".

"Me agobia. Me cuesta colocarme. Me está costando acoplarme aún", indicó a Efe la triatleta catalana, que no tiene problemas con el segmento ciclista, ya que este año acabó novena en el campeonato de España de contrarreloj.

"En principio no debería tener muchos problemas con la bici, no", comentó Pérez, que indicó que en su proceso de reciclaje en triatleta ha "ido apostando poco a poco".

"Tengo claro que el triatlón no me va a dar un futuro, pero intento pasarlo bien y mejorar año a año. Me he 'profesionalizado' un poco más y, por ejemplo, he dejado de trabajar dos días a la semana para dedicarle más tiempo al triatlón", indicó la profesora de natación barcelonesa, que cree que tanto la bermudeña Flora Duffy, como el español Mario Mola, que aspiran a una tercera corona intercontinental seguida, "volverán a ganar el Mundial este año".