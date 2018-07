Profesor querellado por Cifuentes dice que datos que filtró no son personales

Madrid, 13 jul (EFE).- El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos que filtró los documentos del máster de Cifuentes, Salvador Perelló, ha declarado hoy ante el juez que los datos que dio a la prensa eran expedientes académicos y no son de carácter personal, como trata de fundamentar la querella de la expresidenta madrileña.

El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha citado hoy a declarar al docente a raíz de la querella por un delito de descubrimiento y revelación de secretos que presentó contra él la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la filtración que desencadenó el escándalo de su máster.

Según ha informado su abogado, Jorge González, el profesor ha confirmado hoy ante el juez que él filtró a la prensa los "pantallazos" del expediente académico que supuestamente demuestran que la expresidenta madrileña obtuvo el título con notas falsificadas, extremo que investiga el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

Pero el docente también ha explicado, siempre según su abogado, que estos datos le llegaron de una "fuente anónima", por lo que no hubo acceso ilegal, y aunque los difundió, no se tratan de datos personales, sino meramente académicos, por lo que no están protegidos por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En la misma línea, el letrado ha destacado que la propia Cristina Cifuentes difundió más tarde su expediente, por lo que insiste en que no se trata de datos privados y, preguntado por la intención de Perelló al filtrar los documentos, el abogado ha contestado que siempre ha sido "combatir la corrupción".

También ha destacado la defensa de Perelló que, cuando recibieron la citación, les sorprendió descubrir que la Universidad Rey Juan Carlos se ha sumado a la querella como "teórica perjudicada", pues consideran que la que tiene que dar explicaciones es la propia institución y no el profesor.

Ayer, el profesor Perelló zanjó a través de un acuerdo otra querella, esta vez interpuesta por él contra con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien le pidió disculpas por sus declaraciones el pasado mes de abril en las que le acusaba de haber urdido una trama contra Cifuentes y actuar como un "psicópata".