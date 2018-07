Pedrosa reconoce haber intentado "hacer todo lo más normal posible"

Sachsenring , 13 jul .- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), vigésimo al final del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Alemania de MotoGP y una jornada más tarde de anunciar que se retira de la competición al final de la temporada, reconoció que hoy intentó "hacerlo todo lo más normal posible".

"Tengo el teléfono lleno de mensajes que intentaré contestar en estos días pero en lo deportivo, desafortunadamente he tenido algún problema con la suspensión y no me sentía nada cómodo en un circuito en el que no se para de girar y en el que perdía constantemente. Espero poder mejorar la moto", explicó el piloto de Repsol Honda.

Pedrosa dijo no haber tenido tiempo "de leer o escuchar" todas las declaraciones de sus rivales sobre la retirada "por el lío con el equipo, el taller, el teléfono, la familia y amigos. Hay que ir poco a poco".

"Después de lo de ayer, tendré un cambio en mi estilo de vida y todavía no lo sé qué haré", en relación a aceptar la oferta de ser piloto probador de Honda (aunque podría tener también una oferta de KTM), motivo por el que dijo que tiene que dejar pasar "un poco el tiempo, aunque ahora lo más importante es recuperar las sensaciones con la moto para ir rápido".

"Tengo que disfrutar de la carrera y aislarme un poco de todo lo que está pasando ahora y las decisiones de futuro las tomaré con un poco más de calma", incidió Pedrosa.

En cuanto a las declaraciones del director de HRC (Honda Racing Corporation), el japonés Tetsuhiro Kuwata de que fue decisión del piloto no seguir, Dani Pedrosa dijo: "Sí. Hace dos años, cuando renové por última vez, pensé que dependería de cómo fueran las cosas, siempre tuve esa duda de seguir corriendo o no y sabía que, si quería seguir, tenía que buscar una motivación diferente y en este caso al final decidí no seguir".

"Las decisiones tan importantes no se toman de la noche a la mañana, requieren tiempo; intenté buscar esa motivación para seguir y no sé en qué momento empezaron a hablar (Honda con otros pilotos), pero para mí era seguir o no seguir, tenía que buscar la motivación de alguna manera y al final he decidido no seguir", agregó Pedrosa.