Natxo: "Lo que quiero es que el que se quede lo haga con todas las garantías"

A Coruña, 13 jul (EFE).- El entrenador del Deportivo, Natxo González, ha asegurado este viernes que su deseo es que los jugadores que se queden en la plantilla lo hagan "con todas las garantías".

El técnico dijo en rueda de prensa que desconoce cuántos jugadores abandonarán la plantilla de los que siguen en ella tras el descenso.

"Yo lo que quiero es que la gente que se quede lo haga con todas las garantías del mundo y el que se quiera marchar, que se marche siempre con unas condiciones con las que salgan beneficiadas ambas partes. Va a ser una temporada muy complicada como lo son todas", aseguró.

Afirmó que el "principal objetivo ahora mismo" es "avanzar hacia ser un grupo lo más fuerte posible en cuanto a cohesión, compromiso y la búsqueda de un objetivo común", que es lo que para él engloba la palabra "equipo".

"Primero hay que ser conscientes de lo que representamos y a quién representamos, conocer el club, su historia y asumir la responsabilidad que tiene llevar ese escudo. A partir de ahí lo más importante es trabajar para ser un equipo. Es la base para futuro", sostuvo.

En este sentido, dejó claro que los futbolistas que no estén implicados porque piensen en otro club, saldrán del grupo.

"No sé medir qué porcentaje están pensando en lo de fuera y en lo de aquí. No tengo ninguna queja, el primer día expuse que había jugadores que podían estar pensando en su futuro, pero les pedí respeto hacia los demás y no estoy teniendo ningún problema y si ocurre por supuesto que saldrá del grupo", manifestó.

Se mostró "satisfecho por cómo han llegado y están trabajando" sus jugadores y reconoció que es consciente de la exigencia que implica el Deportivo.

"Va a ser una guerra importante y a ver si batalla a batalla conseguimos llegar al final estando entre los mejores para tener posibilidades de ascenso", dijo.

"El nivel de exigencia va a ser el que tiene que ser y más cuando vienes de un descenso, pero ese nivel de exigencia ya lo tenemos, no hace falta que nadie me lo exija desde fuera. Lo entendemos, lo asumimos y tenemos que saber gestionarlo y convivir con ello", arguyó.

Además, dijo que no ha hecho peticiones especiales a la dirección deportiva sobre fichajes porque tiene "plena confianza" en quien realiza las contrataciones y sobre la propuesta del Deportivo en el terreno de juego abogó por "dominar diferentes registros" porque habrá "más posibilidades de ganar".

"Hay que saber adaptarse a las situaciones, saber llevar la iniciativa, pero también tener capacidad cuando nos quiten el balón para salir con velocidad. Lo más importante es tener en la medida de lo posible el control de los partidos, que no significa tener el balón solamente, sino que se juegue a lo que a ti te interesa que se juegue", apuntó.

Indicó que está trabajando el juego "posicional en ataque, que es lo que más hora requiere" y sobre la designación de capitanes dijo que "normalmente" suele dar cuatro y antes de cerrarlo pretende "ver el comportamiento de todos".