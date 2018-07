Miles de mujeres y colectivos LGBT protestan en Londres contra Trump

Londres, 13 jul (EFE).- Las mujeres y los colectivos LGBT congregaron hoy a miles de manifestantes que protestaron en Londres contra la visita oficial al Reino Unido del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La plataforma Women's March London organizó la primera de las movilizaciones convocada esta jornada cerca del mediodía en Regent's Street, en el centro de la capital británica, y que concluirá en la plaza del Parlamento, donde se leerá un manifiesto.

La organización convocante prevé la participación de hasta 50.000 personas en este acto contra las políticas y los comentarios "machistas" y "homófobos" de Trump.

Las fuerzas del orden esperan que, entre todas las convocatorias de la ciudad de Londres, se lleguen a concentrar hasta 100.000 personas.

Para la estadounidense Sarah Cain, quien vive en el Reino Unido desde hace once años y que fue una de las primeras asistentes a la protesta, la visita de Trump "es aceptar como normal su comportamiento y no creo que eso sea aceptable", señaló.

"Queremos alzar nuestra voz de amor, positivismo y libertad más fuerte que su intolerancia, ira y comportamiento pueril", declaró a Efe.

Otra de las asistentes, Eli Parmar -afincada en Londres pero originaria de Essex (al este de Inglaterra)-, afirmó a Efe que acudía a la marcha porque está "en contra de todo lo que (Trump) representa".

"En contra de separar a los niños de sus familias, en contra de cerrar las fronteras, en contra de la transfobia, en contra de destruir el planeta", enumeró, a la vez que señaló que no quería que el Reino Unido acabara como el país norteamericano en un escenario después del "brexit".

Ruth Hunt, directora ejecutiva de la organización Stonewall -que lucha por los derechos LGBT-, explicó a Efe que la protesta es necesaria para asegurar que "el resfriado que recorre América, no nos haga (al Reino Unido) coger la gripe".

"Una de las primeras cosas que hizo (tras ser elegido) es decir que los transexuales no podían servir en el ejército, y nosotras sabemos que cuando se empiezan a atacar los derechos LGBT, el resto de las comunidades también caen, por lo que tenemos el deber de juntarnos y decir: 'No en nuestro nombre, no está bien'", aseguró.

Otra de las manifestantes Nadia Bashara, que se ha desplazado desde el norte de Londres para la protesta, indicó a Efe que la cita es importante para "mostrar a nuestros líderes que queremos un diálogo distinto para el siglo XXI".

"Él no es lo suficientemente bueno para el momento presente, nos merecemos más y el planeta se merece más", aseveró.

La manifestación es una de las múltiples convocadas en esta jornada contra el presidente estadounidense, quien llegó ayer al Reino Unido y hoy se reúne con la primera ministra británica, Theresa May, y, posteriormente, con la reina Isabel II en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres.