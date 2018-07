Márquez dice centrarse "en la puesta a punto y en comprender el neumático"

Sachsenring , 13 jul .- El español Marc Márquesz (Repsol Honda RC 213 V), tercer mejor tiempo el primer día de entrenamientos en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, dijo haberse centrado durante toda la jornada, como ya hizo en Holanda y Cataluña, en "la puesta a punto y en intentar entender los neumáticos, sobre todo el trasero".

"Creo que hemos dado un pasito esta tarde, aunque tengo que decir que creo que este gran premio será mucho más igualado que en años anteriores, que ¿por qué? pues porque pinta que todo el fin de semana será en buenas condiciones, se prevé que haya sol en la pista, con buena temperatura, y eso hace que cada uno de los pilotos y de los equipos pueda escoger o buscar bien la puesta a punto", explicó Marc Márquez.

Una vez más el fichaje de Jorge Lorenzo y la estrategia de Honda al respecto salen a relucir y el piloto de Repsol Honda afirma que "Lorenzo es un gran piloto, bueno, un campeón, como dice él, y ya se veía ya que acabó el año pasado rodando rápido, y este año no empezó de la mejor manera pero ha comenzado a ir rápido y Honda, ¿qué hace? pues coger al que te puede ganar con otra marca, para que gane con la Honda".

"Es la estrategia que ha empleado Honda, y está quedando claro que es la mejor estrategia posible, el mejor movimiento en el mercado, porque así no tienen la opción de ganarte con otra marca", recalcó Márquez.

Lorenzo, mejor tiempo de este primer día, ha sido una cierta sorpresa para Marc Márquez ya que le ha sorprendido "el rendimiento de las Ducati y el de él más, porque va rápido, y he ido detrás de él y va fino. Falta por ver aún ya que es una pista en la que se dan muchas vueltas en carrera, en la que se tiene que entender cómo baja el rendimiento del neumático".

Márquez dijo no pensar en una estrategia a tres paradas para la segunda clasificación aunque recordó que "para hacer tres intentos se necesitan más neumáticos de delante, y no tenemos suficientes neumáticos para hacer tres tentativas".

"No lo hemos pensado, no hemos llegado a eso, pues es importante evaluar el riesgo y con tres neumáticos es más riesgo, y a mí ahora no me conviene", explicó el piloto de Repsol.

Márquez fue el único que no ha cambiado de neumático para buscar tiempo pues "Yamaha ha trabajado igual que Ducati con los neumáticos, han puesto el nuevo al final para hacer el tiempo, y yo he sido el único que ha mantenido los neumáticos para entenderlos. Veremos que sucede con Lorenzo y Viñales, ahora mismo tienen un ritmo muy similar", aseguró.