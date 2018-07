Mario Mola: "Carol nos ha dado una lección a todos después de su accidente"

Hamburgo , 13 jul .- Con su compatriota Javi Gómez Noya y el inglés Alistair Brownlee centrados en la larga distancia, el español Mario Mola, doble campeón del mundo de triatlón y líder del campeonato, se afianza cada vez con más fuerza al trono del deporte que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

En la segunda parte de una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Hamburgo, donde este sábado se disputa la quinta prueba del Mundial, Mola explica cómo se encuentra su novia, la también triatleta olímpica Carolina Routier, que el pasado 23 de abril sufrió un grave accidente al ser arrollada por un coche mientras se entrenaba en bici en la provincia de Gerona, en los alrededores de su Banyoles natal.

Pregunta: ¿Cómo se puede competir, como lo hizo usted, en abril y en Bermudas, pocas horas después de saber que la persona más importante de su vida ha sufrido un grave accidente?

Respuesta: Al final, el poder haber hecho con normalidad estas ultimas semanas o meses no ha sido por mi buen hacer, sino por el de Carol. El verla evolucionar bien y observar su positivismo, y cómo ve las cosas, es lo que me ha hecho olvidar un poco lo mal que lo estaba pasando; y me animaba a seguir haciendo todo eso por ella.

Ya que yo tenía la ocasión, y los dos éramos consciente de que habíamos entrenado mucho antes de ese bloque de dos carreras, fue ella fue la primera que quería que yo compitiera; y ha sido gracias a ella que yo haya seguido con el plan que tenía.

Al ver que, por fortuna, ella ha evolucionado bien, he podido seguir compitiendo sin problemas, a un buen nivel.

P: O sea, que es ella la que le anima a usted; y no al revés.

R: Sí. Sin duda. Al final, ves a la persona y estás influido por cómo lleva las cosas. Y la verdad es que Carol nos ha dado una lección a todos los que hemos estado a su alrededor todo este tiempo.

Ella siempre ha sido una motivación para mí; pero en este caso, aún más. Ha sido un plus el ver que por muy mal que pintaran las cosas, ella ha luchado como una campeona. Y que ya está pensando en volver a competir, lo antes posible.

P: ¿Cómo recuerda aquello? Usted llega a Bermudas, enciende su móvil y se entera del grave accidente que ha sufrido su novia. ¿Cómo pudo afrontarlo? ¿Cómo pudo competir, dos días después?

R: Nadie está preparado para estas cosas. Pero es igual para el cirujano, en el que pensé muchas veces. Tiene que operar y en su casa igual tiene sus historias, seguramente habrá días que no esté por la labor. Pero tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo lo mejor posible.

Eso es lo que me intenté aplicar. Durante las dos horas de carrera intenté olvidarme de todo lo otro. Y, lo dicho: consciente de que las cosas evolucionaban bien, eso me ayudó a dedicar esas dos horas al objetivo por el que me había preparado. Obviamente, pensando en regresar lo antes posible y poder estar con ella.

P: Carol ya está bastante mejor, ¿no? Me han comentado que ya está nadando, incluso.

R: Sí. Durante estas últimas semanas Carol ha evolucionado mucho. Está, evidentemente, aún lejos de poder hacer un entrenamiento normal. Pero ya puede salir a correr un poquito, puede hacer algo de rodillo; e incluso estar un rato en la piscina y nadar un poco.

Eso sin duda es un triunfo. Y lo vemos así.

P: Por cierto, ese día en Bermudas, pasó algo rarísimo, se produjo algo inédito e inesperado. Algo que sería normal en una prueba de esquí de fondo o incluso de esquí alpino, pero nunca en el triatlón: tres noruegos acabaron en el podio, en un 'triplete' histórico. Ganó Casper Stones, por delante de Kristian Blummenfelt y de Gustav Iden.

R: Sí. La verdad es que fue una carrera complicada o diferente a lo que estábamos acostumbrados. Se formó un grupo grande, por delante, en el que parecía que no había mucho interés en pelear por la carrera. Sabíamos que había un escapado por delante, pero luego, al saltar los otros dos por detrás yo no estuve en el momento. Cuando ya era tarde tampoco consideré tomar el peso de la carrera. Y dejé hacer un poco, en ese sentido.

Al final ellos hicieron una muy buena bici, que fue lo que determinó la carrera; y sacaron provecho de ello.

Es verdad que lo comentábamos, cuando estaba Javi (Gómez Noya) y con Fernando (Alarza), lo difícil que era meternos los tres juntos en un podio. Y al final lo consiguieron los noruegos. Sólo queda aplaudirles. Nada más.