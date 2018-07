Isner, sobre el desempate en el quinto: "Es necesario un cambio"

Londres, 13 jul (EFE).- El estadounidense John Isner, que este viernes perdió en semifinales de Wimbledon contra el sudafricano Kevin Anderson, admitió que sería una opción "sensata" que hubiera un desempate en el quinto set.

Isner, cedió en un partido que se decidió por 24-22 en el quinto set y que se extendió durante 6 horas y 36 minutos, el segundo más largo en la historia de los Grand Slams.

"Estoy de acuerdo con Kevin. Creo que es una idea sensata utilizar el desempate. Es una larga discusión, pero yo estoy a favor de cambiar esa regla. Creo que es necesario", explicó el de Carolina del Norte.

En Wimbledon, no existe el desempate en el quinto set, igual que en el Abierto de Australia y Roland Garros.

El US Open es el único de los cuatro 'major' que lo introdujo, como también hizo la Copa Davis.

En cuanto a su estado físico tras casi siete horas en la pista, Isner reconoció encontrarse "horrible".

"Mi talón izquierdo me está matando. Tengo una ampolla terrible en mi pie derecho. He tenido días mejores. Unos días de descanso, quizás algo más y me habré recuperado", añadió.

Además, el estadounidense negó que se le viniera a la mente su encuentro en 2010 ante el francés Nicolas Mahut también en Wimbledon, en el que continúa siendo el partido más largo de la historia, con más de 11 horas de duración.

"Intenté dar lo mejor de mí mismo. Si me preguntas por el partido... Me quito el sombrero por Kevin. Se ha mantenido en el encuentro y ha jugado muy bien. Ha sido una gran victoria para él. Se lo mereció", matizó.