Iceta no ve "humillación" y cree que TS debe "acatar el fallo o recurrirlo"

Barcelona, 13 jul (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que no ve "humillación" en el fallo del tribunal alemán sobre la extradición de Carles Puigdemont y ha considerado que al Supremo "no le queda otro remedio que aceptar la extradición en estos términos" o "recurrirla" ante la justicia europea.

En declaraciones a Antena3, se ha referido así a la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (Alemania), que ayer consideró "no admisible" la petición de extradición de Puigdemont a España por rebelión, pero sí por malversación.

Preguntado por las palabras del vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, exigiendo suspender en España la aplicación de la euroorden y del Acuerdo de Schengen, Iceta ha ironizado: "No veo humillación, no veo enmudecimiento, tampoco veo a González Pons, no veo al PP, realmente no veo nada".

"Se ha producido una decisión del tribunal alemán y ahora el juez español debe decidir si acepta o recurre. Esta exhibición de humillaciones e indignaciones no la entiendo", ha aseverado Iceta. "Hay sectores de la derecha española que nunca han aceptado en el fondo el camino de la plena integración europea y cualquier contratiempo lo utilizan para replantearla", ha dicho.

El líder del PSC ha negado que España haya recibido un varapalo judicial y ha recordado, en cambio, que el tribunal alemán "niega la existencia de presos políticos", lo que supone "la derrota política del independentismo, que ha intentando decir que se les está persiguiendo por sus ideas. Y no es así".

Para Iceta, al juez del Supremo Pablo Llarena "no le queda otro remedio que aceptar la extradición en estos términos o recurrirla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

El dirigente socialista ha recalcado que, "desde el primer día", él ha considerado que la prisión preventiva de los dirigentes encarcelados era "excesiva", de la misma manera que siempre ha sostenido, según ha recordado, que "tal como tenemos regulada la rebelión (en el Código Penal), se ajusta mal a lo que sucedió en Cataluña".