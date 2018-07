El Hang Seng logra su primera subida semanal en un mes

Pekín, 13 jul (EFECOM).- La Bolsa de Hong Kong logró hoy ligeras ganancias, del 0,16 % en el Hang Seng, pero que confirmaron la primera subida semanal del índice en el último mes, un período de continuas caídas por la tensión comercial entre China y EE.UU..

El índice de referencia de este parqué acumuló una modesta subida acumulada del 0,74 % durante esta semana, incluso a pesar de que Washington anunció en ella sus planes para imponer una masiva serie de aranceles a productos importados de China por valor de 200.000 millones de dólares.

El Hang Seng cerró en 28.525,44, mientras que el índice Hang Seng China Enterprises, que aglutina a las principales firmas de la parte continental, bajó un leve 0,06 %.

La sesión estuvo marcada por los datos del comercio exterior de China en la primera mitad del año, que mostraron un fuerte retroceso del superávit global de la potencia asiática, aunque con un ligero aumento en el registrado en sus intercambios con Estados Unidos.

El sector financiero ilustró la falta de tendencia clara de la sesión de hoy, con subidas en Bank of Communications (0,54 %), HSBC (0,27 %) y descensos en Bank of China (0,82 %), ICBC (0,53 %), mientras que Construction Bank no registró cambios.

También hubo división entre las grandes aseguradoras, pues China Life avanzó un 0,40 % mientras que Ping An cedió un 0,05 %.

Y en telecomunicaciones, China Mobile cayó un 1,00 % a la vez que China Unicom ganó un más modesto 0,21 %.

La misma tendencia se vio en los valores de energía, donde Sinopec subió un 0,57 %, Petrochina cerró sin cambios y CNOOC bajó un 0,46 %.

Sí mostraron una tendencia robusta los casinos de Macao, con una subida del 1,23 % para Sands China y de un 1,12 para Galaxy.

La tecnológica Tencent se anotó un 0,26 %, y en el mismo sector AAC Tech protagonizó una de las subidas del día (2,46 %).