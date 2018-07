Groenewegem:"Decían que no podría ganar, pues aquí está mi victoria"

Chartres , 13 jul .- El holandés Dylan Groenewegem (Lotto Jumbo), ganador de la séptima etapa del Tour de Francia, pudo "callar bocas" que aseguraban que no ganaría etapas en el Tour tras sus intentos baldíos en las primeras jornadas, y aseguró que este sábado se ve "con piernas para ganar otra".

"Después de las tres primeras etapas al esprint escuché comentarios de que no podría ganar en el Tour, y menos con la competencia de Gaviria y Sagan, pero he demostrado que eso no tenía fundamento y aquí está mi victoria. Estoy muy feliz por ello", dijo en meta el ciclista de Amsterdam.

Según explicó el ganador de la etapa de París de 2017, empezó el Tour con malas sensaciones, pero su mejoría ha ido en aumento día a día.

"Voy mejorando cada día más. Ya dije que necesitaba algo de tiempo, ,no me sentí bien en las primeras etapas. Hoy por fin logré la victoria y es increíble. Estoy realmente agradecido al equipo por el trabajo que han hecho".

Groenewegem, de 25 años, comentó el desarrollo del esprint que le dio la segunda victoria en el Tour de Francia.

"Estaba detrás de Kristoff cuando arrancó y consideré que era la rueda a seguir y que debía saltar por la victoria. Ataqué a falta de 200 metros y acerté. Espero que haya más oportunidades. Tengo piernas para ganar, así que celebramos esta noche la victoria y quizás mañana vuelve a ganar".