Geraldes: Vengo al Sporting por su proyecto ambicioso y afición increíble

Gijón, 13 jul (EFE).- El defensa portugués André Geraldes, que llega al Sporting en calidad de cedido por el Sporting de Lisboa con opción de compra, afirmó en el acto de su presentación que llega a "un club con un proyecto ambicioso y con una afición increíble".

Geraldes se definió como "un futbolista rápido que le gusta atacar y que nunca da un balón por perdido" pero también destacó la importancia de "defender duro" para conseguir el objetivo que se marque el club.

"Conocía poco del Sporting pero estos días he estado hablando con André Sousa, que me ha dicho cosas muy buenas y he visto vídeos de la afición que me ha parecido increíble", confesó el nuevo lateral rojiblanco, que llega con la intención de "jugar el mayor número de minutos posible para ayudar al equipo a lograr sus metas".

André Geraldes aseguró que su fichaje por el Sporting "es un gran paso adelante" en su carrera "porque esta es una liga muy competitiva" y antes de recalar en el club gijonés militó en Maia, Rio Ave, Chaves, Aves, Estambul, Belenenses, Sporting de Lisboa y Vitoria de Setubal.

Geraldes estuvo acompañado en su presentación por el director deportivo Miguel Torrecilla que le definió como "un lateral con capacidad de pisar el área rival y llegar hasta la línea de fondo, es muy ofensivo" y refiriéndose a la otra incorporación para ese puesto, Molinero, añadió que "son dos futbolistas con cualidades muy diferentes".

El jugador se ejercitará ya esta tarde con el resto de sus compañeros en la segunda sesión prevista para el día de hoy.

Torrecilla no quiso hablar del futuro de Sergio Álvarez en el Sporting y, aunque ayer en la presentación de Molinero afirmó que "no hay ningún jugador intransferible porque para eso están las cláusulas", hoy no confirmó si en el caso de recibir alguna oferta por el centrocampista el club se va a ceñir a la cláusula de rescisión que asciende a 6 millones de euros.