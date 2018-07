La extradición de Puigdemont, a la espera de la autorización de la Fiscalía

Berlín, 13 jul (EFE).- La extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, decidida el jueves por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, está pendiente de la correspondiente autorización de la Fiscalía de ese "Land" del norte de Alemania, como hoy indicó esta instancia.

Tras la resolución de la Audiencia, que resolvió a favor de la extradición del líder soberanista por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por uno de rebelión, corresponde a la Fiscalía precisar su desarrollo.

Como ya adelantó el jueves tras conocerse el fallo la Fiscalía podría dar a conocer ese trámite "en breve".

"En estos momentos el proceso se encuentra en una fase en la que ahora partimos de la base que próximamente autorizaremos y consecuentemente crearemos las condiciones organizativas necesarias para llevar a cabo la extradición", indicó a Efe la portavoz y fiscal primera de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner.

Sin embargo agregó que difícilmente podía pronosticar "qué podría ahora obstaculizar esta autorización", en relación a las posibles iniciativas que llegaran a impedir finalmente el traslado de Puigdemont a España.

Hoffelner se refirió a que sería posible tanto que la defensa presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alemán o que España retire la euroorden en la que reclamaba la entrega de Puigdemont por los delitos de malversación y rebelión.

"Pero al respecto no puedo decir nada, todo eso es especulación y no me gustaría participar en ella", zanjó.

Recordó además que la Fiscalía, con su petición de extradición por malversación de fondos públicos y rebelión de 1 de junio ya comunicó a la Audiencia Territorial que de confirmarse la admisibilidad, por su parte no tenía intención de alegar ningún tipo de obstáculo a la entrega de Puigdemont a España.

"Es decir, no vemos ninguno y por eso tampoco queremos alegar ninguno", subrayó la portavoz de la Fiscalía, que es la que debe ejecutar la decisión de la Audiencia.

Así, los requisitos legales para la extradición ya están establecidos en ese escrito y de lo que se trata ahora es de las cuestiones organizativas pendientes que permitan poner en marcha la extradición, explicó.

Recordó que la autorización no tiene que ser inmediata y mencionó que tanto podría ser cuestión "de un par de horas" como de "a lo sumo unos pocos días, pero no más".

"No hay plazos que tengamos que cumplir, pero ocurrirá en breve", reiteró Hoffelner.

Desde el Gobierno alemán no ha habido ninguna declaración a propósito de una cuestión sobre la que ya se pronunció la canciller alemana, Angela Merkel, el pasado 26 de junio, cuando recibió en Berlín al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"En lo que respecta a Puigdemont, tenemos muy buenos contactos entre las autoridades correspondientes y todo se está desarrollando según el claro procedimiento de un Estado de derecho. Y en tanto que ambos somos Estados de derecho, no tenemos ningún problema con ello", declaró entonces Merkel.

Los que sí se han pronunciado han sido los medios de comunicación alemanes, como por ejemplo el "Süddeutsche Zeitung", que admite que si el caso de Puigdemont se tuviera que decidir por las simpatías que suscita en el país probablemente no se le extraditaría.

Pero el diario agrega: "En los procesos de extradición no se trata de simpatías, sino del Derecho y la Ley. Estos hablan contra el expresidente catalán, como ahora de manera acertada ha decidido la Audiencia de Schleswig-Holstein".

"Los seguidores de Puigdemont responden con dos argumentos: quien permite al pueblo una decisión democrática no comete ningún delito. Y además el proceso judicial en España está desacreditado porque en realidad al expresidente regional se le persigue por razones políticas. Ambos argumentos son falsos", zanja el periódico.

"La Constitución española no prevé un derecho a la secesión. El Tribunal Constitucional habría prohibido por lo tanto el referéndum", continúa el diario.

Y prosigue su argumentación diciendo que esa prohibición "concuerda con el derecho de los Pueblos. Este solo reconoce a una minoría el derecho de secesión cuando se le somete de manera brutal. De esto no se puede hablar en absoluto en la España actual".

"Puigdemont llevó adelante un referéndum ilegal. Es justo por lo tanto que se le juzgue por malversación de dinero público", dice el "Süddeutsche Zeitung", antes de añadir no obstante que "al separatismo no hay que combatirle con policías y artículos, es mucho más sostenible (hacerlo) con generosidad".

Pero concluye que "Puigdemont no es ningún ángel inocente perseguido, sino un delincuente potencial que tiene que asumir (su) responsabilidad ante los jueces españoles".

Otro diario, esta vez el regional "Kieler Nachrichten", de la capital de Schleswig-Holstein, considera que la decisión de la audiencia del "Land" no solo es un alivio "para muchos catalanes, sino también para la mayoría de los políticos del Gobierno de Kiel", la capital regional.