"El cuento de la criada" vuelve a los superventas gracias a la televisión

Redacción internacional, 13 jul (EFE).- "El cuento de la criada", la distopía de Margaret Atwood, que llegó por primera vez a las librerías en 1985, regresa a las listas de más vendidos en países como Argentina, España y Estados Unidos, con el estreno de la segunda temporada de la serie de HBO que se inspira en él.

Otros libros que siguen gozando del favor de los lectores son "Las hijas del capitán" de María Dueñas, entre los más vendidos en Argentina, Colombia y España, o "The president is Missing", la primera novela del expresidente Bill Clinton, en Colombia, Estados Unidos y Reino Unido.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Das Feld - Robert Seethaler (Hanser, Berlin)

2.- Die Tyrannei des Schmetterlings - Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch)

3.- Es ist nur eine Phase, Hase - Maxim Leo, Jochen Gutsch (Ullstein)

4.- Die Geschichte der Bienen - Maja Lunde (btb)

No ficción:

1.- Der Ernährungskompass - Bas Kast (C. Bertelsmann)

2.- Jäger, Hirten, Kritiker - Richard David Precht (Goldmann)

3.- Mit 50 Euro um die Welt - Christopher Schacht (adeo)

4.- Größer als das Amt - James Comey (Droemer)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Las Hijas del Capitán" - María Dueñas (Planeta)

2.- "El cuento de la criada" - Margaret Eleanor Atwood (Salamandra)

3.- "Cuando fuimos los peripatéticos" - Héctor Lozano (Planeta)

4.- "Bellas Durmientes" - Stephen King y Owen King (Plaza & Janes)

No ficción:

1.- "La filosofía en once frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

2.- "Mujeres insolentes de la historia" - Felipe Pigna (Emecé)

3.- "¿Para qué sirve la filosofía?" - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

4.- "Emoción y Sentimientos" - Daniel López Rosetti (Planeta)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo)

2.- "Ainda Sou Eu" - Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- "O que o Sol faz com as flores" - Rupi Kaur (Planeta)

4.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "A Elite do Atraso" - Jessé Souza (LeYa)

3.- "Homo Deus - Uma Breve História do Amanha" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

4.- "Jesús - O Homem mais Amado da História" - Rodrigo Alvarez (LeYa)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La mujer en la ventana" - A.J Finn - (Penguin Random)

2.- "Mi pecado" - Javier Moro - (Planeta)

3.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas - (Planeta)

4.- "El presidente ha desaparecido" - Bill Clinton/James Patterson - (Planeta)

No ficción:

1.- "Historia de Colombia y sus oligarquías" - Antonio Caballero - (Planeta)

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli - (Planeta)

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah Harari (Penguin Random)

4.- "Historia mínima de Colombia" - Jorge Melo - (Océano)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara)

2.- "Con un cassette y un boli bic" - Defreds Jose. A. Gómez Iglesias (Espasa)

3.- "El cuento de la criada" - Margaret Atwood (Salamandra)

4.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta)

No ficción:

1.- "Fariña: Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia" - Nacho Carretero Pou (Libros del KO)

2.- "Rooftops 5 AB Activity Book" - Varios autores (Oxford University)

3.- "Rooftops 4 Activity Book" - Varios autores (Oxford University)

4.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-editor)

Fuente: La Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The President Is Missing" - Bill Clinton y James Patterson (Little, Brown & Co.)

2.- "Something in the Water" - Catherine Steadman (Ballantine)

3.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

4.- "The Outsider" - Stephen King (Scribner)

No ficción:

1.- "12 Rules for Life" - Jordan B. Peterson (Random House)

2.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson)

3.- "The Subtle Art of Not Giving a F×ck" - Mark Manson

4.- "Educated" - Tara Westover (Random House)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "La tresse" - Laetitia Colombani (Lgf)

2.- "Chanson douce" - Leïla Slimani (Gallimard)

3.- "Le songe d'une nuit d'ete" - William Shakespeare (Gallimard)

4.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (J'ai Lu)

No ficción:

1.- "Un été avec Homère" - Sylvain Tesson (Des Équateurs)

2.- "Le Banquet, Prépas scientifiques" - Platon (Flammarion)

3.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard)

4.- "Une vie" - Simone Veil (Lgf)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Il metodo Catalanotti" - Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- "Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi" - Maurizio De Giovanni (Einaudi)

3.- "Divorare il cielo" - Paolo Giordano (Einaudi)

4.- "Eleanor Oliphant sta benissimo" - Gail Honeyman (Garzanti)

No Ficción:

1.- "Casi umani. Uomini che servivano a dimenticare, ma che hanno peggiorato le cose" - Selvaggia Lucarelli (Rizzoli)

2.- "Divertiti con Luì e Sofì" - Me Contro Te (Mondadori)

3.- "Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo" - Nicola Gardini (Garzanti)

4.- "The passenger. Islandia" - Varios autores (Iperborea)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "El jardín de las mariposas" - Dot Hutchinson (Planeta)

2.- "Una novela criminal" - Jorge Volpi (Alfaguara)

3.- "Ready Player One / Edición película" - Ernest Cline (Nova)

4.- "Gravity Falls. Diario 3 - Disney / Alex Hirsch (Planeta)

No ficción:

1.- "¿Y ahora qué? México ante el 2018" - Universidad de Guadalajara (Debate)

2.- "2018 La salida" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta)

3.- "Fuego y furia en las entrañas de la Casa Blanca de Trump" - Michael Wolff (Temas de hoy)

4.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2" - Elena Favilli (Planeta)

Fuente: Librerías El Sótano

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Cebola crua com sal e broa" - Miguel Sousa Tavares (Clube do Autor)

2.- "O desaparecimento de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara Portugal)

3.- "O manuscrito" - John Grisham (Bertrand Editora)

4.- "Chama-me pelo teu nome" - André Aciman (Clube do Autor)

No ficción:

1.- "Os ricos" - Maria Filomena Mónica (A Esfera dos Livros)

2.- "Confia" - Sofia Ribeiro (Matéria Prima)

3.- "A arte subtil de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego)

4.- "O Fundo da Gaveta: Contra-Revolução e Radicalismo no Portugal Moderno" - Vasco Pulido Valente (Dom Quixote)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "How to Be Famous" - Caitlin Moran (Ebury)

2.- "The President Is Missing" - Bill Clinton & James Patterson (Century)

3.- "The Tattooist of Auschwitz" - Heather Morris (Zaffre)

4.- "The Outsider" - Stephen King (Hodder)

No ficción:

1.- "First Man In" - Ant Middleton (HarperCollins)

2.- "Arnhem" - Antony Beevor (Viking)