Claudia Conte establece nuevo récord España sub 20 en heptatlón

Redacción deportes, 13 jul (EFE).- La castellonense Claudia Conte estableció un nuevo récord de España sub 20 en heptatlón, tras concluir en décima posición los Mundiales de la categoría que se disputan en Tampere (Finlandia) con un total de 5.590 puntos.

Conte superó en cuarenta puntos la anterior plusmarca nacional en posesión de Carmen Ramos desde junio de 2017 con una puntuación de 5.550.

Una marca que permitió a la atleta de Benicassim concluir décima en un heptatlón, en el que la británica Niamh Emerson se alzó con el oro con una marca de 6.253 puntos por delante de la austríaca Sarah Lagger, plata con 6225, y de la polaca Adrianna Sulek, bronce con 5.939.

La plusmarca lograda por Claudia Conte ratifica el buen momento por el que atraviesan la pruebas combinadas femeninas, ya que en el espacio de una semana se ha batido el récord de España y del Mundo sub 18 -María Vicente-, el récord de España sub 20 -Conte-, así como la plusmarca nacional sub 23 y absoluta -Carmen Ramos-.