'Chente' Hernández: Mario Mola tiene calidad de sobra para ganar otro título

Hamburgo , 13 jul .- El tinerfeño Vicente Hernández, que representó a España en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil) en 2016, declaró a EFE este viernes en la localidad alemana de Hamburgo que su compatriota Mario Mola, doble campeón del mundo y líder del Mundial de triatlón "tiene calidad de sobra para" lograr su tercer "título este año".

"Claro que Mario puede volver a ganar el título este año. Calidad tiene de sobra y a nadie le sorprendería que volviera a ganar el título. Puede ganar aquí en Hamburgo, aunque no será fácil, porque nunca es fácil ganar. Pero Mario puede ganar cualquier carrera", explicó a Efe 'Chente', nacido hace 27 años en Santa Cruz de Tenerife.

"A Hamburgo llego después de unos meses de lesión. He podido entrenar sin mayores problemas la natación y la bici, pero corriendo me he sentido mermado. Pero llego aquí a Hamburgo muy ilusionado y con ganas de resarcirme; y a ver si se presenta alguna ocasión en carrera que me pueda beneficiar", comentó.

"El año pasado estuve seis meses pendiente de una fascitis plantar. Ahora, esta temporada llevo tres meses con un edema óseo en el fémur; y también un pinzamiento en la rodilla izquierda; con molestias casi iguales a las de la pierna derecha", manifestó Hernández.

"Ahora a la temporada ya no le quedan carreras suficientes para que pueda aspirar a luchar por un puesto en el Mundial, no me quedan suficientes pruebas para poder completarlo, porque me perdí tres pruebas de las Series Mundiales", comentó a Efe el triatleta olímpico tinerfeño.

"El objetivo para lo que queda de temporada es empezar a sumar puntos con miras al ránking olímpico, que empezó en Yokohama, donde no estuve. Tampoco competí en Leeds. También intentaré, si consigo ponerme a un buen nivel, apostar por una buena carrera en concreto, a ver si puedo ir a por un buen resultado. Dadas las circunstancias es a lo que puedo optar esta temporada", comentó.

"Aquí en Hamburgo espero que tanto Mario (Mola) como Fernando (Alarza) estén arriba. Es una carrera bastante loca y muy bonita, con mucho público, siempre", afirmó.

"Este año no sé si será como el pasado, en el que todos iban bastante unidos. Pero esperemos que ellos estén delante del todo y que Mario pueda mantener el liderato", explicó 'Chente' en una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este viernes en Hamburgo, en la que valoró la figura de Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial de la historia -con el que comparte técnico, Carlos David Prieto- y que este curso se centra en la larga distancia, con miras al Ironman de Kona (Hawai, Estados Unidos).

"Sé que él lo está preparando a conciencia y por sus cualidades lo puede ganar. Pero él es nuevo en la categoría y no creo que tenga que recaer sobre él todo el peso de la carrera", opinó el tinerfeño sobre Gómez Noya.

"Él está empezando en el Ironman. Su mentalidad es la de hacer las cosas bien; y si puede, irá a ganar. Pero hay otra gente muy buena que lleva más tiempo haciendo esa distancia", advirtió.

"Creo que puede estar delante y espero que lo esté, pero nadie le puede exigir que gane hasta que no domine la distancia. No creo que en el segundo Ironman de su carrera le salga la prueba de su vida. Aunque nunca se sabe. Ojalá le vaya muy bien", declaró a Efe 'Chente', que no descarta hacer pruebas de distancias más largas en un futuro.

"En mi caso dependerá de lo que las lesiones me permitan. Probé la media distancia el año pasado, la larga distancia aún me pilla lejos. Ahora seguiré centrado en la distancia olímpica, pensando en los Juegos de Tokio (en 2020). Como complemento, hacer alguna prueba de media distancia me puede venir bien. Luego, más adelante, ya veremos", comentó a Efe el campeón isleño este viernes en Hamburgo.