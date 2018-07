Chema Martínez: "Mi vida ha sido, es y será el deporte"

Madrid, 13 jul (EFE).- Chema Martínez, atleta olímpico español, presente en el acto de presentación de la I Carrera de Obstáculos "Yo No Renuncio" organizada por las agrupaciones "Malas Madres" y "Ecosport Triatlón Alcobendas", confesó a Efe que sigue sintiéndose deportista porque -dijo- "mi vida ha sido, es y será el deporte, vivo cuando corro y correr me hace vivir".

Sobre la carrera "Yo no Renuncio", Chema Martínez, subcampeón de Europa de maratón en 2010, admitió que el poder del deporte para apoyar estas iniciativas "es maravilloso. Es una causa increíble, esa conciliación, esa igualdad entre hombres y mujeres con la meta de no renunciar a los objetivos. Me siento identificado porque yo nunca he renunciado a mis objetivos", reconoció.

En la actualidad Chema Martínez sigue buscando nuevos retos, ya que quiere seguir "creciendo como deportista y persona". El atleta madrileño admitió que ahora mismo está haciendo "todo tipo de locuras, como: correr en desiertos, en la Antártida, en montaña, pero donde mejor me encuentro actualmente es en el desierto".

Preguntado por su preferencia en la actualidad por el gusto por correr en el desierto, Chema Martínez reconoció que le gusta por "las situaciones extremas que conlleva el no ducharse, pasar calor, dormir en el suelo, pero el reto de terminar una carrera y, en mi caso pelear por ganarla, es excitante", aseguró.

El próximo desafío de Chema Martínez es correr la Maratón de Sables de Fuerteventura, una prueba de supervivencia de un recorrido de 150 kilómetros en tres días. Para el atleta español afrontar esta carrera "tan dura" conlleva "dar lo mejor de mí mismo porque es una situación límite donde tú eres capaz de dar un paso más. Corriendo en este tipo de competiciones me siento fuerte y me hace crecer", asintió.

Además, Chema Martínez destacó que en este tipo de carreras la parte mental es "importantísima porque no todo el mundo se adapta a estas condiciones, ya que son muy difíciles de preparar", manifestó. Acto seguido, el deportista español garantizó que busca "constantemente" desafíos para "sentirme vivo, para que los retos sean el motor de mi vida", afirmó.

Por último, Chema Martínez aseguró que una vez que acabe este maratón "mi próximo reto es el Maratón des Sables en el Sáhara, una prueba bastante más dura que la de Fuerteventura, podríamos decir que es la madre del Maratón de Sables de Fuerteventura", concluyó.