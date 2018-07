Camila Alonso: "Mi temporada ha sido una especie de montaña rusa"

Hamburgo , 13 jul .- La gallega de origen argentino Camila Alonso declaró a EFE este viernes en la localidad alemana de Hamburgo, donde en pocas horas disputará la quinta prueba del Mundial de triatlón que su "temporada ha sido una especie de montaña rusa".

"Algunas carreras me salieron bien, pero otras no. La semana pasada estuve en la Copa del Mundo de Tiszaujvaros (Hungría) y no me fue muy bien; así que vengo con ganas de quitarme esa espina y de hacerlo mejor", explicó.

"Esta es mi segunda serie Mundial, la primera, en Yokohama (Japón), no me fue bien. Intentaré hacerlo lo mejor posible aquí, espero hacer una buena natación, que es lo que más me suele costar. Quiero dar lo mejor de mí y a ver dónde estoy al final", comentó Alonso.

"Esta temporada me gustaría poder clasificarme para la Final del Mundial, que es en septiembre en Australia. También espero estar lo mejor posible en las Copas del Mundo que me quedan por disputar", dijo Camila, nacida hace 24 años en Neuquén (Argentina) y que desde hace 15 reside en Ferrol (Coruña).

"En quince años fui dos veces a Argentina. Me gustaría volver no demasiado tarde", indicó Camila Alonso, que no duda de que la bermudeña Flora Duffy volverá a ganar el título mundial. "Ahora mismo no hay nadie que esté a su nivel", apuntó la triatleta gallega de origen argentino.