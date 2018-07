Anna Godoy: "Flora Duffy y Mario ganarán su tercer título este año"

Hamburgo , 13 jul .- La española Anna Godoy, medallista de plata de triatlón en los pasados Juegos Mediterráneos de Tarragona, que este sábado competirá en la prueba del Mundial que se disputa en Hamburgo, declaró a EFE este viernes en Alemania que cree que tanto la bermudeña Flora Duffy, que "irá a muerte", como el español Mario Mola "ganarán" este año "su tercer título Mundial".

"Yo empecé mi temporada en la prueba del Mundial de Yokohama (Japón) y me caí; y las siguientes pruebas la verdad es que no me fueron muy bien, así que la medalla de plata en los Juegos Mediterráneos supuso un plus de motivación para intentar lograr buenos resultados", indicó Godoy, nacida hace 25 años en Barcelona.

"Yo creo que eso me ayudó para que el pasado fin de semana acabara quinta en la prueba de la Copa del Mundo de Tiszaujvaros (Hungría), que ha sido mi mejor clasificación en esa competición. Ahora mis principales objetivos son la carrera de mañana y el Europeo de Glasgow, el mes que viene", indicó a Efe la triatleta catalana.

"De Hamburgo saldría contenta si lograse acabar entre las mejores veinte. Será difícil, pero se puede hacer", comentó Godoy, que si cree que Duffy ganará este año su tercer Mundial del deporte olímpico que une natación con ciclismo y carrera a pie, piensa que el español Mario Mola, doble campeón del mundo -los dos años pasados- hará lo mismo.

"Si Duffy tiene ese objetivo, en chicos creo que Mario hará lo mismo. Irá de nuevo a por todas y yo creo que va a volver a ganar el Mundial este año", manifestó Godoy este viernes en Hamburgo.