Alarza: A Javi le veo capaz de todo, incluso de ganar en Hawai

Hamburgo , 13 jul .- El español Fernando Alarza, medallista de bronce en el Mundial de triatlón de hace dos años y quinto en la general del actual, dijo a EFE este viernes en Hamburgo que a su compatriota Javier Gómez Noya -el único quíntuple campeón mundial de la historia- lo ve "capaz de todo", incluso de ganar este año, en su debut, el Ironman de Kona (Hawai, Estados Unidos).

"A Javi le veo capaz de todo. Incluso cuando ha habido carreras en las que por ciertas circunstancias de enfermedad o así se creía que su rendimiento no iba a ser el bueno, acaba ganando la carrera", explicó Alarza, de 27 años.

"Yo creo que en el triatlón, si alguien es capaz de lo que sea, ése es Javi. Ya ha demostrado en su primer Ironman (a principios del mes pasado, en la localidad australiana de Cairns) la barbaridad que hizo (bajar de ocho horas)", manifestó a Efe este viernes en Hamburgo Fernando Alarza.

"Yo creo que si no es este año, será el próximo. Y si no, al siguiente. Pero creo que Kona lleva escrito el nombre de Javi, de eso no tengo ninguna duda", afirmó a Efe el campeón talaverano.

"Espero hacer una buena carrera el sábado y que el domingo en el Mundial de relevos también podamos estar delante", añadió Alarza este viernes en Hamburgo.