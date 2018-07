Absuelven a 5 policías acusados de reirse de la obesidad de una compañera

Murcia, 13 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la absolución de cinco funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que fueron acusados de revelación de secretos y de hacer burlas sobre la obesidad de una compañera, a la que uno de aquellos comunicó que todos habían coincidido en que tenía que dejar de comer.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima el recurso que esta agente presentó contra la dictada por un Juzgado de lo Penal de Cartagena (Murcia) que acordó la absolución de todos los denunciados, que fueron acusados también de un delito de lesiones por el trastorno ansioso-depresivo que sufre la denunciante.

El Juzgado recogió en el relato de hechos probados que en julio de 2012 uno de los policías le dijo que tenía que dejar de comer, mientras que la denunciante, un mes después, tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de WhatsApp llamado "cuarto turno" del que forman parte los acusados y al que uno de ellos envió un vídeo formado por fotografías de aquella que la ahora apelante tenía guardadas en el ordenador del trabajo.

A raíz de la puesta en común del vídeo, fueron vertidos diversos comentarios en la red, en uno de los cuales se decía que tras ver tanta obesidad "ya no voy a poder coger el sueño nunca más".

En otro se comentaba que "mírala, se creerá que es la Beyoncé o que está guapa con ese picardías que lleva".

El Juzgado recogía igualmente que tras tener conocimiento del malestar que el vídeo había causado a su compañera, tres de los denunciados trataron de ponerse en contacto con ella para pedirle disculpas y comunicarle que nunca habían tenido intención de ofenderla.

Uno de los agentes quitaba importancia a lo sucedido al afirmar que a él también le habían gastado bromas diciéndole que utilizaba camisetas que tenían cinco años y de una talla que no le correspondía, lo que no había tenido en cuenta al considerar que eran tonterías.

La sentencia señala también que durante el juicio no se demostró que los acusados insultaran a su compañera con expresiones del tipo de "vacaburra".

Ahora, la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la absolución de todos los policías en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual no es posible revocar una sentencia de ese tipo si la misma no resulta arbitraria, ilógica o irracional, lo que no es el caso.