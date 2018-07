Valverde: "Otra vez he rematado al poste"

Muro de Bretaña , 12 jul .- El español Alejandro Valverde (Movistar) se lamentó este jueves de volver a quedarse con la miel en los labios y "haber rematado otra vez al poste" tras acabar tercero en el Muro de Bretaña, final de la sexta etapa del Tour de Francia.

"Ha sido un final complicado y para la colocación, pero es lo que hay. Lo importante es que me encuentro bien y tengo buenas piernas", comentó.

"Seguimos pasando los días y ya he sido cuarto y tercero, pero ganar en el Tour es difícil", aseguró.

Sobre el abanico que causó el Quick Step a 100 kilómetros de la línea de meta y tomó desprevenidos a sus compañeros Nairo Quintana y Mikel Landa, explicó. "He estado delante y no me he cortado".

Otros que no pudieron rectificar tras sufrir averías fueron el holandés Tom Dumoulin (Sunweb) y el francés Romain Bardet (AG2R). Al respecto dijo: "Esto es ciclismo y es así".

Valverde insistió en que antes de llegar a las primeras etapas de alta montaña en los Alpes "hay que ir salvando los días".