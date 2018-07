Tres cineastas españoles competirán en San Sebastián en "New Directors"

San Sebastián, 12 jul (EFE).- Trece cineastas europeos, asiáticos y latinoamericanos competirán, del 21 al 29 de septiembre próximos en la sección "New Directors" que el Festival de San Sebastián dedica a los nuevos talentos, entre los que estarán tres españoles: Koldo Almandoz, Elías León Siminiani y Celia Rico.

De gran variedad temática y en su mayoría centradas en la realidad de lugares tan dispares como Suiza, Kosovo, Rusia, Vietnam, Japón y Cuba, y también en la propia Euskadi, el contenido principal del apartado que el Zinemaldia había llamado hasta ahora Nuevos Directores ha sido presentado hoy por su director, José Luis Rebordinos.

El premio al que optarán las nueve óperas primas y cinco segundas películas seleccionadas hasta ahora, a las que se sumará en breve alguna cinta más, está patrocinado por noveno año consecutivo por Kutxabank, cuyo representante Gerardo Cangas, ha dicho que la entidad busca dar a conocer y "sorprender" con las nuevas visiones del mundo desde "la interesante óptica de los novatos".

De los realizadores que concurren con su segundo largometraje, destaca el donostiarra Koldo Almandoz, con una amplia y premiada trayectoria en el mundo del corto y vinculado al Festival de San Sebastián, que programó su primera cinta breve en 1997, en Zabaltegi, y también su ópera prima "Sipo Phantasma" (2016), estrenada previamente en Rotterdam.

En esta ocasión, presenta "Oreina" (Ciervo), un filme de ficción "diferente" que "puede sorprender a muchos", según Rebordinos, ambientado y rodado en la zona fluvial de la Ría del Oria, entre otras localizaciones de Gipuzkoa, y protagonizada por Patxi Bisquert, Ramón Agirre, Iraia Elías y Laulad Ahmed.

El cántabro Elías León Siminiani, nominado al Goya con su primer largo "Mapa", presentará en San Sebastián "Apuntes para una película de atracos", una cinta entre la ficción y la realidad sobre las vivencias del llamado "Robin Hood de Vallecas", con quien contactó enviándole una cárcel donde cumple condena.

Un veterinario de una granja rusa centra "Core of the World", la película con la que acudirá Nataliia Meshchaninova, quien compitió en Rotterdam con su primer largo, "The Hope Factory"; mientras que Ismet Sijarina regresa a la guerra de los Balcanes con "Noviembre frío", tras su primera "Hold my hand".

La lista de directores que estarán en Donostia con su segunda película se completa con "Julia y el zorro", un relato sobre el duelo de una mujer y su hija, de la argentina Inés María Barrionuevo, cuya primera cinta, "Atlántida" (2014), estuvo en una sección de la Berlinale.

Además de "Oreina" y "Apuntes para una película de atracos", la participación española en los "New Directors" del Zimaldia se completa con "Viaje al cuarto de una madre", con la que se estrena la sevillana Celia Rico, cuyo cortometraje "Luisa no está en casa" fue seleccionado en sendos apartados de los certámenes de Cannes y Venecia. Lola Dueñas y Anna Castillo protagonizan la pieza en la que Rico presenta una intimista sobre una madre y su hija que comienza a "volar" del hogar.

Del resto de óperas primas participantes, destaca la rumana "Un hombre como Dios manda", de Hadrian Marcu, por la que el Festival donostiarra apostó el año pasado en su primera edición de "Glocal in Progress", para producciones europeas en lenguas no hegemónicas, y que ahora regresa al certamen ya terminada.

También figuran el argentino Francisco Marise con "Para la guerra", una cinta cubano-argentina coproducida por el español Javier Rebollo, quien también participa en el montaje; y la primera película del japonés Hiroshi Okuyama, que debuta con "Jesús".

La mexicana Lila Avilés traerá a Donostia la vida cotidiana de una de las denominadas "camareras de pisos" en "La camarista", mientras que el suizo Hannes Baumgartner Männedorf contará la historia real de un atleta que empieza tener una doble vida cuando se convierte en ladrón en "Midnight Runner".

Completan por el momento la sección el danés Lauritst Flensted-Jensen con "Neon Heart"; y la realizadora de origen vietnamita Ash Mayfair con "The Third Wife", cuyo guion ganó en 2014 el premio Spike Lee Film Production Fund.